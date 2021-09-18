马斯克与贝索斯的太空竞赛：一个靠工程师，一个靠律师

9 月 18 日晚间消息，据报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）和杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）这两大亿万富豪之间的太空竞赛愈演愈烈，但一个依靠工程师，一个依靠律师。

对于太空竞赛，“输赢点”应该在工程实验室或轨道上。但对于杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）而言，下一个“输赢点”可能会在法庭上，或监管机构的办公室里。

随着贝索斯的公司（蓝色起源），在载人登月和推出卫星宽带服务的竞赛中，落后于埃隆・马斯克（Elon Musk）的 SpaceX，他们越来越多地诉诸政治和法律文件来领先。这在华盛顿并不是什么新鲜事，但如果贝索斯获胜，可能会对美国的商业太空产业造成重大损害。

曾几何时，美国宇航局（NASA）以其速度和效率而闻名。1962 年 7 月，NASA 邀请 11 家公司竞标月球探测舱（LEM），致力于首次将宇航员运送到月球表面。此后不久，NASA 就选择了格鲁曼飞机工程公司（Grumman Aircraft Engineering Corp）。仅仅七年后，太空舱就登上了月球表面。

不幸的是，自那以后，NASA 的步伐放慢了，而成本却飙升了。举个例子，2007 年 NASA 通过一项计划，为美国下一轮月球探测开发一种新的太空服。14 年的时间过去了，仍然没有新的太空服。最近的一次审计预测，至少在未来四年内还不会出现（新太空服）。而费用是多少呢？每套大约 5 亿美元。进度如此缓慢的一个主要原因是，该项目分布在 27 个不同的承包商手中。

早在 2019 年，贝索斯就对这个问题做了一个相当好的总结：“NASA 的大型项目，在某种大程度上被视为大型就业项目，因为这些项目必须分发到适当的参议员所在的适当的州，以此类推，这将改变目标。”

贝索斯当时还表示，如果 LEM 项目竞标在今天举行，律师们将在工程师旁边排队。他说：“今天，你知道，会有三场抗议活动，输家会起诉联邦政府，因为他们没有获胜。这很有趣，但让事情变慢的是采购。它已经成为比技术更大的瓶颈。”

贝索斯说的没错！去年，NASA 选择了三家公司，分别为贝索斯旗下的蓝起源、马斯克旗下的 SpaceX 和 Dynetics 公司，来竞争下一次登月任务（2024 年）的着陆器合同。

最初，NASA 预计选出两家获胜公司。但今年 4 月，NASA 只选择了一家：SpaceX。但蓝色起源没有承认失败，而是向政府问责局（GAO）提出了申诉。当这一努力失败后，蓝色起源又将 NASA 告上法庭。随着法律程序的拖延，NASA 不得不暂停月球着陆器的工作，严重耽误项目进度。

贝索斯所做的还不止于此。今年 8 月 25 日，亚马逊又要求联邦通信委员会（FCC）驳回 SpaceX 关于互联网发射卫星星座的更新计划。SpaceX 已经有 1700 多颗在轨卫星，并计划再发射多达 3 万颗。

这并非巧合，亚马逊也有自己的卫星互联网计划。由于在短期内迎头赶上的可能性很小，亚马逊上周还向 FCC 发出了一份针对马斯克的人身攻击，声称在他的公司，规则是给其他人制定的。

监管机构和法院会在多大程度上接受这些请求，还有待观察。但是，即使贝索斯获胜，NASA 也不应该善意地看待这种“后来居上”的战略，因为它至少在一定程度上，是为了通过法律手段减缓创新和探索。几乎以任何标准衡量，SpaceX 在这场竞赛中都遥遥领先，每隔几周就会发射一次火箭，并签订将着陆器送上月球的合同。

财力雄厚的大公司，总是会受到起诉而不是竞争的诱惑。但作为美国历史上最有成就的企业家之一，贝索斯应该明白，人类在太空领域的进步，最好是由工程师和科学家所推动，而不是诉讼律师。新的太空竞赛才刚刚开始，如果看到它被繁文缛节绑在发射台上，那就太可惜了。