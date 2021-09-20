英国首相将与贝索斯会面，要求亚马逊缴税

北京时间 9 月 20 日消息，英国首相约翰逊即将访问美国，并在周一会见亚马逊公司董事长杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos)。
约翰逊称，他会对贝索斯表示，亚马逊必须支付在英国应该缴纳的税款。
目前，全球主要国家正在寻求改革国际企业税收系统，亚马逊成为众矢之的。
今年 6 月，全球政策制定者联手改革国际税收系统，确保把亚马逊包含在内。即便亚马逊的利润率低于 10% 的提议门槛，其他国家也有权对它征税。
约翰逊称，他还会告诉贝索斯，解决英国员工的工作标准问题。
北京时间 9 月 20 日消息，英国首相约翰逊即将访问美国，并在周一会见亚马逊公司董事长杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos)。
约翰逊称，他会对贝索斯表示，亚马逊必须支付在英国应该缴纳的税款。
目前，全球主要国家正在寻求改革国际企业税收系统，亚马逊成为众矢之的。
今年 6 月，全球政策制定者联手改革国际税收系统，确保把亚马逊包含在内。即便亚马逊的利润率低于 10% 的提议门槛，其他国家也有权对它征税。
约翰逊称，他还会告诉贝索斯，解决英国员工的工作标准问题。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用