《王者荣耀》官宣：打野大调整，S25 赛季「落子无悔」9 月 23 日上线

IT之家 9 月 20 日消息 今日，王者荣耀官方微博宣布，在 9 月 23 日，长安赛年将迎来收官之战，同时开启 S25 新赛季「落子无悔」。

根据官网的正式服更新公告，更新时间为 2021 年 9 月 23 日 0:00 - 7:30 停机更新（9 月 22 日 23:30 禁止进入 PVP 和人机对战）。

IT之家了解到，整体来说，新赛季对打野做了很大的调整：

对于王者全明星计划，我们希望保留每个职业的上限 —— 鼓励人人可 C，也希望保证每个职业的下限 —— 提供保底体验。当前版本打野上限很高，但是保底体验却有不足。因此，本次调整计划通过野区优化在保留打野位置上限的前提下，优化其体验下限。

本次调整后，我们希望打野和线上英雄的总经济尽量和当前版本保持一致，重点只集中在经济来源构成的调整上。调整的目标是优化打野保底体验，减少团队矛盾，并不会厚此薄彼。