阵容确认，消息称微软待发布的 Surface 新品将超 3000 美元

IT之家 9 月 20 日消息 MSPowerUser 经现已从可靠消息渠道确认，微软新一代的 Surface Go 3 和 Surface Pro 8 将于 9 月 22 日举行的 Surface 活动中到来。

此外，@Roland Quandt 还确认，微软届时还将带来一些更高端的设备。

我们已经从非常可靠的泄漏消息中了解到，新的 Surface Go 3 和 Surface Pro 8 将在微软即将于 9 月 22 日举行的 Surface 活动中宣布。

根据来自 WinFuture 的可靠泄密者 Roland Quandt 的说法，还有一些更高端的设备正在发布。除了 Surface Go 3 和 Surface Pro 8 外，可能还有一款 3000 美元以上的产品，不排除 Surface Book studio 的可能。

IT之家了解到，微软上周五向美国联邦通信委员会（FCC）提交了 Surface Duo 2 智能手机的认证文件，预计该手机也会在近期发布。

据报道，这款 14 英寸的设备将搭载更强的处理器和显卡，屏幕也会一定提升，而且还有可能配备更大的触控板和新式 Surface Pen，以实现新型触控反馈。

当然，微软也有可能直接更新 Surface Studio 系列，结果如何将于 9 月 22 日揭晓，敬请期待。

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