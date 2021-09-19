小米携手河南卫视，再次打造新片《少林・功夫》

IT之家 9 月 19 日消息 近期小米再次与河南卫视合作，共同打造了一段功夫题材的短片《少林・功夫》。短片依旧沿用了河南卫视此前复古风格，演员妆容、背景均十分精细，展现了少林功夫。

视频中的场景以及动作设计，以少林寺观音殿的壁画为灵感，结合特效技术展现了变化多端的少林功夫。

IT之家了解到，小米公司表示，很开心能够再次与河南卫视合作，未来争取努力为大家带来更多更好的作品。河南卫视也表示感谢战略合作伙伴的大力支持，期待未来碰撞出更多火花。