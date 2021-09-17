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AMD RX 6900 XT 显卡促销，部分地区可获赠《孤岛惊魂 6》《生化危机：村庄》

2021/9/17 17:29:25 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 9 月 17 日消息 AMD 于 9 月 16 日日在其官网为 RX 6900 XT 显卡开启促销活动。官方表示，如果在 9 月 16 日至 12 月 31 日期间购买这款显卡，可以免费获得《孤岛惊魂 6》《生化危机：村庄》这两款 3A 大作。

《生化危机：村庄》PC 版目前售价 396 元起，而《孤岛惊魂 6》尚未发布，标准版预售价格为 298 元，将于 2021 年 10 月 7 日正式发布。获赠的两款游戏总价值为 694 元，官方表示兑换日期截止到 2022 年 1 月 29 日。

IT之家了解到，AMD 这项促销计划仅适用于西欧和北美地区，支持的显卡列表如下：

  • 蓝宝石 NITRO+ AMD Radeon™ RX 6900 XT

  • 蓝宝石 NITRO+ AMD Radeon™ RX 6900 XT Special Edition

  • 蓝宝石 TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Limited Edition

  • 蓝宝石 TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Extreme Edition

  • 蓝宝石 TOXIC AMD Radeon™ RX 6900 XT Air Cooled

  • POWERCOLOR RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate

  • POWERCOLOR RX 6900 XT Liquid Devil

  • POWERCOLOR RX 6900 XT Red Devil Ultimate

  • POWERCOLOR RX 6900 XT Red Devil

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关键词：显卡RX 6900 XT

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