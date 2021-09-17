AMD RX 6900 XT 显卡促销，部分地区可获赠《孤岛惊魂 6》《生化危机：村庄》

IT之家 9 月 17 日消息 AMD 于 9 月 16 日日在其官网为 RX 6900 XT 显卡开启促销活动。官方表示，如果在 9 月 16 日至 12 月 31 日期间购买这款显卡，可以免费获得《孤岛惊魂 6》《生化危机：村庄》这两款 3A 大作。

《生化危机：村庄》PC 版目前售价 396 元起，而《孤岛惊魂 6》尚未发布，标准版预售价格为 298 元，将于 2021 年 10 月 7 日正式发布。获赠的两款游戏总价值为 694 元，官方表示兑换日期截止到 2022 年 1 月 29 日。

IT之家了解到，AMD 这项促销计划仅适用于西欧和北美地区，支持的显卡列表如下：