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英伟达 RTX 40 系列显卡价格爆料：相比 30 系列，涨幅为 20%-100%

2021/9/13 15:31:39 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 13 日消息 据 NotebookCheck 报道，近日，爆料人 Graphically Challenged 发布了关于 RTX 40 系列显卡的价格信息，他表示这是对英伟达建议零售价（MSRP）的预测。

以下是该爆料人提供的清单详情：

  • RTX 4090，2999 美元（约 19313 元人民币）；

  • RTX 4080 Ti，1999 美元（约 12873 元人民币）；

  • RTX 4080，1199 美元（约 7721 元人民币）；

  • RTX 4070，799 美元（约 5145 元人民币）；

  • RTX 4060 Ti，499 美元（约 3213 元人民币）；

  • RTX 4060，399 美元（约 2569 元人民币）；

  • RTX 4050 Ti，329 美元（约 2118 元人民币）；

  • RTX 4050，279 美元（约 1796 元人民币）。

从定价清单可以看出， RTX 4050 和 RTX 4060 的价位还比较合理，但是 RTX 4090 的价格就太离谱了，直接定为 2999 美元，换算为人民币为约两万元（还是在不算关税的情况下）。

也就是说，相比于上一代的 RTX 30 系列显卡，RTX 4090 的售价将近翻了一倍，而即使是 RTX 4060，涨幅也达到了 21%

IT之家了解到，英伟达 RTX 30 系列显卡公版的售价如下：

  • RTX3060：2499 元；

  • RTX3060Ti：2999 元；

  • RTX3070：3899 元；

  • RTX3070Ti：4499 元；

  • RTX3080：5499 元；

  • RTX3080Ti：8999 元；

  • RTX3090：11999 元。

爆料人称，英伟达 RTX 40 系显卡定价如此高，目的在于打击挖矿积极性

此前有消息称，英伟达下一代 RTX 40 系列将使用台积电 5nm 工艺，而非三星。爆料消息还称，英伟达将在 2022 年第四季度或 2023 年第一季度发布新一代的 RTX 40 系列显卡

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