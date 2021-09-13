英伟达 RTX 40 系列显卡价格爆料：相比 30 系列，涨幅为 20%-100%

IT之家 9 月 13 日消息 据 NotebookCheck 报道，近日，爆料人 Graphically Challenged 发布了关于 RTX 40 系列显卡的价格信息，他表示这是对英伟达建议零售价（MSRP）的预测。

以下是该爆料人提供的清单详情：

RTX 4090，2999 美元（约 19313 元人民币）；

RTX 4080 Ti，1999 美元（约 12873 元人民币）；

RTX 4080，1199 美元（约 7721 元人民币）；

RTX 4070，799 美元（约 5145 元人民币）；

RTX 4060 Ti，499 美元（约 3213 元人民币）；

RTX 4060，399 美元（约 2569 元人民币）；

RTX 4050 Ti，329 美元（约 2118 元人民币）；

RTX 4050，279 美元（约 1796 元人民币）。

从定价清单可以看出， RTX 4050 和 RTX 4060 的价位还比较合理，但是 RTX 4090 的价格就太离谱了，直接定为 2999 美元，换算为人民币为约两万元（还是在不算关税的情况下）。

也就是说，相比于上一代的 RTX 30 系列显卡，RTX 4090 的售价将近翻了一倍，而即使是 RTX 4060，涨幅也达到了 21%。

IT之家了解到，英伟达 RTX 30 系列显卡公版的售价如下：

RTX3060：2499 元；

RTX3060Ti：2999 元；

RTX3070：3899 元；

RTX3070Ti：4499 元；

RTX3080：5499 元；

RTX3080Ti：8999 元；

RTX3090：11999 元。

爆料人称，英伟达 RTX 40 系显卡定价如此高，目的在于打击挖矿积极性。

此前有消息称，英伟达下一代 RTX 40 系列将使用台积电 5nm 工艺，而非三星。爆料消息还称，英伟达将在 2022 年第四季度或 2023 年第一季度发布新一代的 RTX 40 系列显卡。