英伟达 472.12 显卡驱动发布：适配 Win11，为大量游戏提供 DLSS 支持

IT之家 9 月 20 日消息 今日英伟达发布了 472.12 WHQL 正式版显卡驱动，为即将发布的 Windows 11 提供适配，支持 Win11 特有的多项游戏功能。此外，本次驱动还为 28 款游戏带来了 DLSS 功能的支持，这使得支持 DLSS 的游戏数量达到了 100 多个。

具体来看，英伟达本次显卡驱动为 Win11 提供对于 DirectX 12 Ultimate 的全面支持。此外，游戏画面 HDR 自动增强功能也可以开启，这样使得 SDR 游戏也可以得到高动态范围的画面优化。不仅如此，所有 RTX 系列游戏显卡可支持 DirectStorage 存储直通技术。

以下为新支持 DLSS 功能的游戏列表：

《Anatomy Of Fear》

《启示录：2.0 版》Apocalypse: 2.0 Edition

《深入敌后 2》Beyond Enemy Lines 2

《Bodies of Water VR》

《ChronoTecture: The Eprologue》

《Cions of Vega》

《死亡之境》Death Realm

《DeepStates [VR]》

《Exit From》

《Fall Balance Ball》

《Frozenheim》

《Helios》

《Höll Space 5D6》

《Last Hope On Earth》

《春天之风》Loverowind

《Mortal Online 2》

《Powerslide Legends》

《RAZE 2070》

《Recall》

《REFICUL 666》

《Severed Steel》

《封灵档案》Soul Dossier

《To Hell With It》

《Twin Stones: The Journey of Bukka》

《Uncrashed: FPV Drone Simulator》

《Unknown Woods》

《Wakamarina Valley, New Zealand》

《Yag》

英伟达 DLSS 全称为深度学习超采样技术，近期还将推出另一项深度学习技术名为 DLAA，同样利用显卡的 AI 单元进行智能降噪运算。《上古卷轴 OL》版将是首批支持 DLAA 技术的游戏。

英伟达 472.12 WHQL 显卡驱动下载链接：点击打开

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