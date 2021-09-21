郭明錤：iPhone 14 Pro 将配备打孔屏和 4800 万像素广角镜头

IT之家 9 月 21 日消息 就在 iPhone13 预购开始几天后，天风国际分析师郭明錤分享了他对明年暂定的 iPhone14 Pro 机型的一些关键硬件期望，包括打孔屏和 4800 万像素后置广角镜头。

打孔屏指的是只有一个小圆形开口的显示器，用于前置摄像头，这在许多手机上都可以看到。这种设计将移除“刘海”，面部 ID 传感器可能会移动到显示屏下方。

至于后置摄像头，4800 万像素的广角镜头将是对 iPhone13 Pro 机型 1200 万像素广角镜头的升级。苹果预计将在 2022 年下半年发布 iPhone14 系列，与通常的发布时间一致。郭明錤还重申，苹果计划在 2022 年上半年发布支持 5G 的第三代 iPhone SE。

IT之家了解到，除了声称 iPhone14 Pro 机型将采用打孔屏和 4800 万像素广角镜头外，郭明錤还概述了他对 iPhone 的更远预期。

虽然他先前预测苹果将在 2022 年下半年推出第一款带有屏下指纹识别的 iPhone，但由于开发进度低于预期，他现在预计这些设备将在 2023 年下半年发布。由于类似原因，郭明錤也预测苹果的首款可折叠 iPhone 将于 2024 年推出，而此前预测为 2023 年。