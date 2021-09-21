贝索斯承诺今年捐赠 10 亿美元：帮助保护地球 30% 陆地和海洋

9 月 21 日消息，据报道，美国当地时间周一，亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos）宣布将从其持资 100 亿美元的慈善基金中拨出 10 亿美元用于环境保护工作，目标是到 2030 年保护地球 30% 的陆地和海洋，以防止大规模生命灭绝。

贝索斯在 2020 年成立了贝索斯地球基金 (Bezos Earth Fund)，但还没有确定其打算用新的捐款支持哪些组织或倡议。该基金表示，将优先考虑“对生物多样性和碳储量重要的地区，并将强调当地社区和土著人在保护工作中的核心作用”。不过，此次慈善活动将集中保护刚果盆地、热带安第斯山脉和热带太平洋地区。

这项计划由英国、哥斯达黎加和法国牵头，旨在帮助解决全球生物多样性危机，这场危机使 100 万种动植物面临灭绝的危险。虽然气候变化是问题的一部分，但农业和渔业等活动始终是生物多样性丧失的更大驱动因素。这项计划将试图通过保护古老的森林和湿地等完好的自然区域来减缓这一趋势，这些区域不仅培育了生物多样性，还储存了碳和过滤水。

贝索斯在声明中称：“今天的自然界并不比 500 年前更好，当时我们享受着未受破坏的森林、干净的河流和前工业时代的清新空气。我们能够也必须扭转这种反常现象。通过正确的关注和独创性，我们既可以享受现代生活的好处，也可以拥有一个繁荣的自然世界。我希望这一承诺能激励其他人做出自己的承诺，保护大自然，并帮助应对气候变化。这样庞大的工作需要很多盟友。”

新一轮捐赠将利用贝索斯之前为地球基金预留的 100 亿美元资金。该机构打算今年开始发放资金，优先发放给“有重大需求和机会，以及对自然有强烈政治承诺的地区”。

新一轮利用贝索斯之前为地球基金预留的 100 亿美元。该组织打算今年开始发放这笔资金，优先用于“有重大需求和机会，以及对保护自然有强烈政治意愿的地区”。根据地球基金会的声明，贝索斯特别致力于保护 30% 的陆地和海洋，因为它可以保护高达 80% 的动植物物种，确保 60% 的必要碳储备，并维持三分之二的清洁水。