微信解封外链实测：跳转抖音、淘宝需“中转站”，反向分享至微信仍需口令

2021 年 9 月 17 日，长达 13 年之久的中国互联网“屏蔽高墙”开始破拆。

此前，工信部举行“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出 9 月 17 日之前完成外链合规。微信作为 12 亿用户的社交基础设施，它的外链屏蔽行为无疑影响最为深远，也首当其冲被要求按时按标准解除屏蔽。

17 日当天，腾讯针对工信部的指导意见，发布了《微信外部链接内容管理规范》声明。

腾讯提出于 17 日开始执行第一阶段外链管理，具体措施为：

1、在确保信息安全的 前提下，用户升级最新版本微信后，可以在一对一聊天场景中访问外部链接。

2、为用户提供自主选择权。群链接因涉及广大接收方用户，我们将继续开发功能便于用户自主个性化选择。

3、设立外链投诉入口，用户可以举报违法违规外链。平台将按照相应规则处理，并对外链提供平台的管理有效性设立信用分级。

近期，搜狐科技对几大常用 App 进行了测试，发现他们之间的互联仍未完全打通。

首先看淘宝侧，在微信一对一对话框中点开淘宝首页链接后，微信会弹出中转页，提示“该网站可能不是由微信提供，微信无法确保内容的安全性，如果要继续访问，请注意保护好个人信息。”

用户点击该页面的“继续访问”按键后，才会跳转到淘宝首页。淘宝首页内可以正常购物，但付款方式仍只有支付宝支付。

不过，有业内人士指出，链接实际打开之后，页面右上角三个点里没有“发送给朋友”和“分享到朋友圈”功能，也就是说，通过转发带上 id 参数等方式去“抓取”微信关系链数据基本没有操作空间。

此外，值得注意的是，中转跳转是灰度状态，搜狐科技经过其他几位用户测试后，发现有部分用户仍显示“需要复制链接到浏览器访问”。

而微信 PC 端则仍对淘宝网站处于屏蔽状态，无法在微信 PC 版内跳转淘宝。

此外，如果从淘宝 App 分享商品到微信，仍需要生成分享图片或淘口令。比较来看，京东、拼多多商品分享在微信内则以直转链接的方式展现。

而抖音和飞书方面，体验和淘宝类似。在微信内跳转抖音、飞书首页需要“中转站”，但从抖音分享视频到微信，则仍需要下载视频，或者复制口令；而从飞书分享文件到微信，需要先下载文件再跳转至微信。当然，不止微信，从抖音分享视频到微博同样需要下载视频，或者复制口令。可见，各大平台间真正的互联互通还任重道远。

业内人士认为，互联互通是中国互联网产业发展的新起点，互联网产业的互联互通要做到开放壁垒，做大增量，告别封闭生态，淘宝能入驻微信小程序，百度为微信公众号增加阅读，抖音视频带货可直接不同平台下单，探索共赢的新商业模式。

微信目前撕开的口子虽小，但却是互联网真正互通互联的第一步。随着微信外链逐步打开，对于其他企业来说，新流量池开放，也必然意味着新一轮的用户争夺战的开启。