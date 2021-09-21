苹果 iOS 15 正式版官方详解：星光色 iPhone 13 展示智能实况文本、重新设计通知、专注模式...

IT之家 9 月 21 日消息 据苹果官方介绍，iOS 15 提供新的方式来保持联系、强大的更新来帮助用户保持专注、展开探索，用户还可以通过设备端智能技术用 iPhone 实现更多可能。FaceTime 通话更新带来更自然的视频通话体验、专注模式帮助用户减少分心、实况文本等新功能使用设备端智能提供实用信息、升级的地图 App 提供探索世界的崭新方式，另有更多精彩功能。iOS 15 从今日起作为免费软件更新发布。

FaceTime 通话体验提升，更加亲切自然

FaceTime 通话比以往更加重要，帮助用户轻松联系最重要的人。FaceTime 通话音频与视频得到大幅提升，让通话体验更加自然亲切新的麦克风模式“语音突显”通过机器学习技术来识别并屏蔽环境噪音，让用户说话的声音得以突显。“宽谱”则可将背景中的所有声响都收录到你的通话中。FaceTime 通话的人像模式从 iPhone 拍摄的惊艳人像照片中得到灵感，能够虚化背景，让焦点落在人物身上。语音突显、宽谱和人像模式都适用于第三方 App 如 Webex 和 Zoom。

用户可以使用 iPhone、iPad 或 Mac 创建链接，通过信息、日历、邮件或第三方 App 共享此链接，更轻松地与家人和好友联络。

IT之家获悉，苹果表示，今年秋季晚些时候，同播共享将为用户带来全新方式，在 FaceTime 通话中与亲友共享精彩体验，比如一起聆听歌曲、或者共享屏幕，一起查看 app。同播共享后续将适用于 Apple Music，以及许多第三方 app。用户可以通过 iPhone、iPad 和 Mac 使用同播共享，同播共享的所有参与者都可以通过共享播放控制来控制播放、暂停或快进。

以更多方式，通过信息 App 保持联系

“与您共享”是照片、Safari 浏览器、音乐和 Apple 播客里的全新栏目，展示亲友通过信息 App 共享的照片、文章、音乐等内容。与您共享会自动在照片 App 中展示共享的照片，并在其他相关 App 中展示对应内容。与您共享栏目会显示内容的发送者，用户可轻松查看相关信息，并继续对话。

在 iOS 15 中，拟我表情通过多彩头饰、更多眼镜类型与人工耳蜗、氧气管和软头盔等辅助功能选项，为用户提供表达自己的更多方式。拟我表情贴纸的自定义选项包括 40 多款服装和 9 种新贴纸姿势，如沙卡手势、挥手和灵光一闪等。

照片 App 中的与您共享栏目，展示亲朋好友通过信息 App 共享的照片。

照片 App 中的与您共享栏目，展示亲朋好友通过信息 App 共享的照片。

强大工具帮助用户在一天中保持专注

iOS 15 推出专注模式，可根据用户当前处理的任务来过滤通知，帮用户减少分心。例如，用户可在工作时间设置工作专注模式，仅允许同事和与工作相关的 App 发来通知；私人专注模式可让用户在与亲友共享亲密时光时免受外界打扰，健身专注模式则可帮助用户在锻炼时全神贯注。用户可以创建自定义专注模式，也可以选择预设专注模式。后者会利用设备端智能建议允许哪些联系人或 App 发送通知。为进一步发挥专注模式的作用，用户还可以通过 App 和小组件创建需要保持专注时专用的主屏幕页面。

在专注模式下，信息 App 和 Slack 等支持此功能的第三方 App 中会自动显示状态，让他人明白此刻不宜打扰。用户还可获取建议，基于一天中的时间或位置等因素打开专注模式；在一台 Apple 设备上设置专注模式，会自动应用到用户的其他 Apple 设备。

专注模式帮助用户过滤通知以减少分心，用户可使用自定义专注模式，或者建议的专注模式，如工作或健身等。

焕然一新的通知外观

重新设计的通知增加了联系人照片和更大的 App 图标，让用户更便于识别。通知摘要功能可在用户选择的时段呈现每天收到通知的实用摘要。摘要使用设备端智能按优先级排序，基于用户与 App 互动的方式，把最相关的通知置于顶部。紧急通知、信息和电话会马上送达，所以用户不必担心错过紧急信息。此外，用户可以轻松地在接下来的一个小时或一天里将某个 App 或信息对话框暂时静音。

iOS 15 推出通知摘要功能，可在用户选择的时段呈现每天收到通知的实用摘要。

设备端智能技术驱动实况文本、提升的聚焦搜索与照片 App 中的回忆功能

实况文本帮助用户与照片中的文本互动。实况文本功能通过设备端智能技术识别全系统、包括网络照片中的文本，以便用户进行拷贝、粘贴、查询信息和翻译等操作。用户可以轻点照片中的电话号码来拨打电话，或者轻点图片中的网址在 Safari 浏览器中打开页面。借助神经网络引擎的力量，相机 App 也可以快速辨识和复制当前文本，例如正在咖啡店里展示的 Wi-Fi 密码。通过图像查询功能，用户可以了解照片中各种物品的更多信息，例如艺术品、地标建筑、书籍、特定的花卉或犬类品种等。

聚焦搜索是在 iPhone 上开始搜索的通用方式，现在用户可以直接从锁定屏幕访问聚焦搜索，并可根据定位、人物、场景或物品来搜索图片。通过实况文本，聚焦搜索能够找到照片中的文本和手写内容。

iOS 15 为回忆功能带来迄今最大的更新。新版回忆包括全新的外观和交互界面，并将 Apple Music 融入其中，使用设备端智能技术来定制歌曲推荐，营造电影般的氛围，让用户轻松重温备受珍视或已被遗忘的美好时刻。

实况文本运用设备端智能技术识别文本，提升照片 App 体验。

聚焦搜索现可通过位置、人物、场景和物品搜索图片。

焕然一新的 Safari 浏览器体验

重新设计的 Safari 浏览器使得单手控制更加容易。新标签页栏默认居于屏幕底部，让用户更轻松地单手轻扫，在标签页之间切换。标签页组让用户可以管理标签页，并在 iPhone、iPad 和 Mac 上随时轻松访问。可自定义设置的开始页面和 iOS 上的网页扩展等新功能让 Safari 浏览器更具个性、更加强大。

重新设计后的 Safari 浏览器拥有全新的标签页栏和标签页组，提供了更优质的网络浏览体验。

使用地图 App 探索世界

iOS 15 的地图 App 带来观察世界的全新方式。在视觉效果出众的地图中，城市街区、商业地区、建筑、自定义设计的地标的细节都得到显著增强，同时还提供带有月光的夜晚模式。导航功能新增包括详细路面信息的新三维驾车视图，帮助用户更轻松地识别转向车道、中央分离带、人行横道和便道。增强版地图适用于洛杉矶、纽约和旧金山，更多城市即将加入。设计精美的互动式三维地球仪带来山脉、沙漠、森林、海洋等地貌更详尽的细节。

现在，经常搭乘公交的用户只需轻点一下，即可查看附近所有出行车次的信息，还可将常用的公交线路置顶。地图 App 自动跟随所选的交通路线，在即将到达目的地时通知用户，乘客还可以用 Apple Watch 掌握动向。用户只需举起 iPhone，就能获得详细的增强现实步行导航。

地图 App 新增三维城市导航和探索体验，细节更加逼真多彩。

地图 App 自动跟随所选的交通路线，在即将到达目的地时通知用户。

新钥匙与身份证件加入钱包 app

iOS 15 中的钱包 App 新增对家庭、酒店、办公室、汽车等钥匙类型的支持，让用户轻轻一点就能进入更多日常场所。有了超宽带技术的支持，数字车钥匙更加完善，用户现在无需从口袋或包中掏出 iPhone 就可以安全地锁定、解锁并启动受支持的汽车。用户还可以用 iPhone 解锁家庭、办公室甚至酒店房间，通过钱包 App 中存储的钥匙即可实现。

家庭和酒店钥匙放进钱包 App 後，只需轻点就能解锁日常地点。

家庭和酒店钥匙放进钱包 App 後，只需轻点就能解锁日常地点。

重新设计的天气 app

天气 App 经过重新设计，包括全屏地图和天气数据的图像显示，以及并会根据具体情况产生相应变化的动态布局。精美设计的动画背景更准确地反映了太阳的位置、多云和降雨情况，雨雪起止之前都会发送通知。

天气 App 经过重新设计，包括全屏地图和会根据天气情况产生相应变化的动态布局。

在备忘录 App 中组织与协作

备忘录 App 加入了用户创建的标签，以便用户快速对备忘录进行分类；“@提及我”功能则允许共享备忘录的成员相互通知重要的更新。全新的活动视图允许用户在共享备忘录中查看最近的历史记录，高亮显示则会标出谁对备忘录做了哪些更改。可以在备忘录 App 中查看和编辑通过 Mac 和 iPad 创建的快速备忘录。

备忘录 App 增加了“用户创建”标签，快速对相关内容进行分类。

更多隐私控制措施

新的隐私保护功能进一步提升，让用户提供给 App 的数据更加透明与受控。邮件隐私保护功能可阻止发送者获知邮件是否已被打开，并隐藏用户 IP 地址，让发送者无法获知用户位置信息，或利用此信息建立用户档案。Siri 对用户隐私的保护更进一步，通过设备端语音识别，用户对 Siri 发出的语音默认完全在设备上处理。这也使更多个性化和离线请求成为可能，Siri 的表现也有显著提升。

其他功能

Siri 新增通过 AirPods 播报通知的功能，并可让用户仅通过呼叫 Siri 就能共享屏幕上的内容。第三方 HomeKit 配件现已可启用 Siri；HomePod 和 HomePod mini 用户可以轻松并安全地通过家中更多设备要求 Siri 发送信息、设定提醒或向全家人广播内部通话信息。

iCloud+ 保留了 iCloud 备受用户喜爱的全部功能，并新增了更多高级功能，包括隐藏邮件地址和提升的 HomeKit 安防视频支持。当前的 iCloud 订阅用户将自动升级至 iCloud+，无需额外付费。所有 iCloud+ 方案都可与家人共享群组成员共享，每位成员皆可享受服务提供的新功能、储存方案，以及升级体验。

健康 app 新增共享标签页，让用户将健康数据与家人、看护者或看护团队共享；“趋势”让用户集中关注某个特定健康指标的进展情况；“步行稳定性”是一项新的健康指标，帮助用户积极预防管理跌倒风险。用户还可以直接在健康 App 中存储可验证的新冠病毒疫苗接种信息或检测结果，方便随时调用。

翻译 app 新增了自动翻译功能，可自动检测到用户何时开始说话，无需轻点麦克风按钮就能翻译对话，让跨语言交流更加流畅自然。全系统翻译让用户可以在 iPhone 上的任意地方选中文本并轻点翻译，手写文本也可被翻译。

启用 iPhone 时，新 iPhone 设置让体验比以往更无缝顺畅。现有 iPhone 用户可以暂时在 iCloud 上备份数据 —— 即便没有订阅也无妨 —— 从而轻松将数据导入新 iPhone。首次改用 iPhone 的用户则可以通过增强的“转移到 iOS”体验轻松迁移相簿、文件、文件夹和辅助功能设定，使新 iPhone 从一开始就得心应手。

辅助功能包括用旁白探索图像中的人物、物体、文字和表格的更多细节。新的“背景音”可在背景中持续播放声音，从而遮盖多余的环境或外界杂音。适用于切换控制的声音操作让用户可以开口发出声响来操控 iPhone。用户还可分别为每款 App 自定义显示方式和文字大小。Apple 还将为耳机调节功能加入识别听力图的支持。听力图指显示听力测试结果的图表。

隐藏邮件地址功能可让用户使用随机生成的唯一电子邮件地址，将邮件转发到自己的个人邮箱，以防个人邮箱地址外泄。

健康 App 中的“趋势”让用户一目了然地看到某个特定健康指标的进展情况。

全系统翻译让用户可对 iPhone 任何一处的文本进行翻译。

价格与上市时间

iOS 15 从今日起以免费软件更新形式推出，适用于 iPhone 6s 及后续机型。更多信息请见 apple.com.cn/ios/ios-15。某些功能仅适用于部分地区或语言。