苹果 watchOS 8 正式版官方详解：Apple Watch Series 7 展示骑行与健康、正念、全新表盘、钱包 App...

IT之家 9 月 21 日消息 苹果 watchOS 8 今日正式发布，Apple Watch 用户迎来新的骑行与健康功能、全新表盘、钱包 App 提供的更多访问途径和重新设计的家庭 App。

苹果今日发布 watchOS 8，推出强大功能帮助 Apple Watch 用户保持联系、提升活力、更好地理解自己的整体健康与身心状况。新的体能训练类型、骑行的更新和全新正念 App 扩展了对身体和精神健康的支持，钱包 App 和家庭 App 的更新扩展了 Apple Watch 的功能，让用户在户外和家中都能享受更流畅的 Apple Watch 使用体验。重新设计的照片 App、新的表盘和信息 App 中的工具为顾客提供更多方式，与所爱之人保持联系。

体能训练更新

watchOS 8 新增了两种流行的体能训练类型：太极和普拉提，它们对身体健康和正念训练都有益处。两种新的体能训练类型都有强大的、经过验证的定制心率和运动算法支持，为用户提供准确的指标。

这次更新还为自行车骑行者带来了新的功能。Apple Watch 使用先进算法分析 GPS、心率、加速计和陀螺仪数据，探测用户何时开始骑行，并提醒他们开启户外单车体能训练。户外单车体能训练现可自动暂停与继续，让指标更加准确地反映出骑行移动与等待红灯等静止状态的时间。

Apple Watch 可以更准确地测量用户骑行电动助力自行车消耗的热量，升级的骑行训练算法通过评估 GPS 和心率数据，更准确地确定用户是在借助电动助力，还是完全凭腿部力量骑行。新的语音反馈功能可通过 Apple Watch 的内置扬声器、AirPods 或其他蓝牙耳机自动播报训练里程信息和活动圆环进度，帮助用户在跑步和 HIIT 等训练中保持专注。

watchOS 8 新增了两种流行的体能训练类型：太极和普拉提，它们对身体健康和正念训练都有益处。

watchOS 8 新增了两种流行的体能训练类型：太极和普拉提，它们对身体健康和正念训练都有益处。

watchOS 8 为自行车骑行者带来多项新功能。

摔倒检测更新

watchOS 8 的摔倒检测算法进行了升级和优化，可检测体能训练中发生的摔倒，其中也包括骑行，还经过细致调整，能够识别从自行车上摔落的独特姿势和冲击力，与其他体能训练类型中的摔倒相区别。

在 watchOS 8 中，摔倒检测算法进行了更新和优化，可检测体能训练中发生的摔倒。

正念的新方法

呼吸 App 现已升级为正念 App，带来呼吸体验的提升和一个新的练习类型 —— 沉思。沉思会提供一个正念主题，让用户在短至一分钟的时间内专注思考，因此可以随时随地进行。每一段沉思练习都会向用户展示独特的、启发性的观点，用户在思考中会产生积极的心态。

希望一边运动一边进行冥想练习的用户，也可以同时在体能训练 App 中记录自己的活动。

Apple Watch Series 7 的正念 App 中开启冥想练习。

watchOS 8 的正念 App 带来呼吸体验的提升和一个新的练习类型 —— 沉思。

睡眠呼吸速率

Apple Watch 通过建立睡前准备帮助用户实现睡眠目标，并跟踪睡眠时间、心率和血氧等指标。watchOS 8 通过跟踪睡眠呼吸速率 ，即每分钟的呼吸次数，让用户更深入地了解自己的整体健康状况。用户可以在 iPhone 上的健康 App 中查看这些信息以及它们随时间的变化趋势。

watchOS 8 通过跟踪睡眠呼吸速率 ，即每分钟的呼吸次数，让用户更深入地了解自己的整体健康状况。

钱包 App 提供更多访问途径

在 watchOS 8 中，钱包 App 为用户提供了更强大的无接触方式，可以连贯流畅、安全可靠地访问他们关心的地方和事物。超宽带技术现已支持数字车钥匙。Apple Watch 的用户可以从远处安全地解锁汽车并在驾驶座上启动它。此外，用户还可以将家门、酒店的数字钥匙和办公室工牌添加到钱包 App 中，轻点他们的 Apple Watch 来开门。

Apple Watch 的用户可以通过数字车钥匙从远处安全地解锁汽车并进行其他操作。

用户还可以将家门或办公室的数字钥匙添加到钱包 App 中，轻点他们的 Apple Watch 来开门。

用户还可以将酒店房间的数字钥匙添加到钱包 App 中，轻点他们的 Apple Watch 来开门。

重新设计的家庭 App

重新设计的家庭 App 能够让用户方便地访问特定时刻可能需要的配件和场景，也有控制单独房间配件的能力。拥有接入 HomeKit 的摄像头的 Apple Watch 用户可以直接在手腕上查看门口的访客。Apple Watch 用户还可以轻点广播功能，通过 HomePod mini 快速地向整个家中或单独的房间传话。

在 watchOS 8 中，重新设计的家庭 App 能够让用户方便地访问配件和场景。

使用 watchOS 8 并已将摄像头接入 HomeKit 的 Apple Watch 用户可以直接在手腕上查看门口的访客。

新 Apple Watch 表盘

新的人像表盘让使用 iPhone 拍摄的人像照片看起来更栩栩如生：添加沉浸式、分层特效，智能识别照片中的人脸并进行暗角处理突出主体。经典世界时钟表盘基于传统腕表设计，是旅行者的理想之选，可在双表圈上显示 24 个时区的时间。

全新的人像表盘让使用 iPhone 拍摄的人像照片看起来更栩栩如生。

经典世界时钟表盘基于传统腕表设计，是旅行者的理想之选，可在双表圈上显示 24 个时区的时间。

信息

使用信息 App 中的新工具，在 Apple Watch 上交流变得更容易。Apple Watch 用户现在可以在同一条信息中使用随手写、听写和表情符号。对于听写的信息，他们可以选择编辑显示的文本。用户可以输入一个词或短语，从数百个热门 GIF 动图中选择，在信息中轻松添加更多表情。

Apple Watch 用户现在可以在同一条信息中使用随手写、听写和表情符号。

用户可以输入一个词或短语，从数百个热门 GIF 动图中选择，在信息中轻松添加表情。

专注模式

专注模式提供新的方式帮助用户减少分心：会根据用户正在做的事筛选展示来自其他人或 App 的通知。Apple Watch 会自动与 iOS、iPadOS 或 macOS 上设置的专注模式同步。用户可设置自动化操作，在相关时间开启专注模式，比如在开始训练时开启健身专注模式。

watchOS 8 支持专注模式，这是 iOS 15 中发布的一整套强大的工具，帮助用户减少分心并保持专注。

更多 watchOS 8 功能

重新设计的照片 App 推出了在手腕上查看心爱照片并与之互动的新方式；回忆和精选照片将同步到 Apple Watch；现在用户可以使用新的分享表单通过信息 App 和邮件 App 分享照片。

可设定多个计时器并可以通过 Siri 给计时器添加特定的标签（如“嘿 Siri，开始十分钟烹饪计时”）。

通讯录 App 登陆 Apple Watch，让用户轻松地浏览、添加并编辑联系人，还可在 App 中直接共享联系人。

更多 Apple Watch App 支持全天候显示屏，包括地图、正念、播放中、电话、播客、秒表、计时器和语音备忘录。

为了方便肢体状况不同的 Apple Watch 使用者，辅助触控能够感知简单的手势进行互动而无须触碰显示屏，从而支持单手使用 Apple Watch。通过内置动作传感器，用户可以接听来电、控制屏幕动作指针、并调出动作菜单以访问通知中心、控制中心等。

Apple Watch 新增查找物品 App，帮助用户使用查找网络定位附有 AirTag 的物品和兼容的第三方物品；新增查找设备功能，帮助用户定位使用相同 Apple ID 登录的遗失 Apple 设备。

重新设计的音乐 App 让用户能够通过信息和邮件共享歌曲、专辑和播放列表，并在 App 里享受音乐和广播。

天气 App 现在支持恶劣天气通知，展示针对特定恶劣天气事件的政府预警。App 也提供下一小时降水预警以及更新的复杂功能。

家庭设置推出了添加中国香港、日本以及中国内地和美国部分城市公交卡的功能，日历 App 和邮件 App 现在包含添加 Google 账户的选项。

新的查找物品 App 帮助用户使用查找网络定位附有 AirTag 的物品和兼容的第三方物品。

在 watchOS 8 中，重新设计的照片 App 提供了新的相簿查看和浏览方式。

安装 watchOS 8 的 Apple Watch 支持多个计时器并且可以通过 Siri 给计时器特定的标签。

联系人 App 在 watchOS 8 中登陆 Apple Watch，让用户轻松地浏览、添加并编辑联系人，还可在 App 中直接共享联系人。

为了方便肢体状况不同的 Apple Watch 使用者，辅助触控能够感知简单的手势进行互动而无须触碰显示屏，从而支持单手使用 Apple Watch。

新的查找物品 App 帮助用户使用查找网络定位附有 AirTag 的物品和兼容的第三方物品。

watchOS 8 中重新设计的音乐 App 让用户能够通过信息和邮件分享歌曲、专辑以及播放列表。

重新设计的天气 App 支持“恶劣天气”通知，将发布下一小时降水警报，并在 watchOS 8 中提供更新的复杂功能。

推出时间

watchOS 8 今日起以免费软件更新形式发布，适用于 Apple Watch Series 3 及后续表款。了解更多信息，请访问 Apple.com.cn/watchos/watchos-8。

部分功能可能仅适用于部分地区或语言，或者部分表款。