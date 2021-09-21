中秋节微信上线赏月限时状态，还能生成“你的专属月亮”

IT之家 9 月 21 日消息 赏月是人类最早的共同艺术鉴赏。微信官方表示，我们把“月亮”变得触手可及了。“月亮”就放在广州海心沙公园，这两天有好多人来打卡赏月。
有没有哪次月光，正照耀着你人生中特殊的时刻？微信上搜索“你的专属月亮“小程序并点击，可以选择 1949 年到 2049 年里最特别的某天，在这 36500 个月亮里，生成专属你的那一个。
腾讯官方表示，微信十年，陪你度过每一次阴晴圆缺。
IT之家获悉，另外，微信还上线了限时状态“赏月”，图标是明亮的月亮上有个玉兔的影子。
IT之家 9 月 21 日消息 赏月是人类最早的共同艺术鉴赏。微信官方表示，我们把“月亮”变得触手可及了。“月亮”就放在广州海心沙公园，这两天有好多人来打卡赏月。
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