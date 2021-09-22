6499 元，OPPO Find X3 Pro 摄影师版正式开售：支持长曝光模式与 Log 视频

IT之家 9 月 22 日消息 今日，OPPO Find X3 Pro 摄影师版正式开售，配备 16GB 内存与 512GB 机身存储，支持 IP68 级别防水防尘，售价 6499 元。

设计方面，OPPO Find X3 Pro 摄影师版后盖采用一半玻璃一半皮革的材质，灵感来自于旁轴相机，厚 9.1mm，重 196g。上半部分使用电镀银漆面与高粗高雾 AG 工艺打造，下半部分为粗荔纹素皮皮革。

配置方面，这款手机搭载高通骁龙 888 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 65W SuperVOOC 闪充，以及 30W 无线闪充、无线反充。

屏幕方面，OPPO Find X3 Pro 摄影师版采用 6.7 英寸 AMOLED 柔性屏，拥有 3216×1440 分辨率，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率以及 10bit 全链路色彩管理。屏幕全局激发亮度可达 800nit，局部峰值亮度最高 1300nit。

影像方面，这款手机配备双 5000 万像素主摄，采用了索尼 IMX766 传感器，拥有 1/1.56" 感光面积与 f/1.8 光圈，其中广角摄像头支持 OIS 光学防抖，超广角镜头不支持。此外，该机还拥有 1300 万像素长焦摄像头，支持 5 倍混合光学变焦，以及一颗 300 万像素显微摄像头，支持 60 倍放大。

IT之家了解到，OPPO Find X3 Pro 摄影师版首次支持长曝光拍摄，用户可以拍摄夜间的车流、行云流水效果，以及进行光绘拍摄。相机提供超级 RAW 格式，能够完整保留影像的原始细节，方便后期进行专业的色彩调整。这款手机还提供基于地理位置的 14 种城市印象滤镜，快速应用适合场景的拍摄预设。

视频录制方面，OPPO Find X3 Pro 摄影师版的电影模式首次支持专业相机才有的 Log 格式拍摄，结合 10bit 色彩，能够完整保留画面动态范围。此外，视频拍摄还支持 4K HDR 高清录制。