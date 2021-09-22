联合国秘书长抨击贝索斯、布兰森：许多人在挨饿，他们却遨游太空

北京时间 9 月 22 日消息，联合国秘书长古特雷斯周二在联合国大会上抨击了亿万富翁杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos)、理查德・布兰森 (Richard Bransons)。古特雷斯称，地球上数以百万计的人还在挨饿，而贝索斯和布兰森却在遨游太空。

图注：马斯克、贝索斯和布兰森

第 76 届联合国大会一般性辩论 21 日在纽约联合国总部拉开帷幕。古特雷斯在开场致辞时对世界其他领导人表示，亿万富翁们竞相遨游太空的行为证明了穷人和有钱人之间的巨大差距。

古特雷斯指出，普通人看到他们的权利被剥夺，难于解决温饱问题，有钱人则在遨游太空，一种“不信任弊病”正在全球传播。他表示，在父母眼里，他们孩子的未来看起来比如今的挣扎更加黯淡。但是与此同时，他们也看到，在地球上数以百万计的人在挨饿之际，亿万富翁却在遨游太空。

贝索斯旗下太空公司蓝色起源、布兰森旗下维珍银河尚未置评。

今年夏天，贝索斯和布兰森分别乘坐他们各自的私人火箭进入了外太空。尽管他们只在太空中停留了一小会，但是这趟旅程却耗费了数十亿美元，吸引了全球关注的目光。

贝索斯和布兰森的太空之旅受到了严厉批评，人们呼吁他们支付更高的税款。新闻调查网站 ProPublica 报道称，至少在 2016 年至 2018 年的两年间，贝索斯没有支付一分所得税。在这篇报道发布后，美国参议员伊丽莎白・沃伦 (Elizabeth Warren) 对贝索斯的太空旅行提出批评。“他这是在嘲笑在美国纳税的每一个人。”沃伦称。

在完成自己的太空之旅后，贝索斯感谢了亚马逊工人，并捐赠 2 亿美元来表彰“勇气与文明”奖的获得者。他还感谢了批评者。

上周，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 完成了首次“全平民”载人飞行任务 Inspiration4。尽管马斯克自己并未进入太空，但是他也因为把部分环保努力聚焦于外太空而受到批评。马斯克为 SpaceX 制定的长期目标是殖民火星。

“我认为我们应该把绝大多数资源用于解决地球上的问题。例如，我们 99% 以上的经济应该用于解决地球上的问题，”马斯克在 Netflix 所制作的 Inspiration4 任务纪录片中称，“但是，我认为可能 1% 或者少于 1% 的经济应该用于在地球之外延续生命。如果生命只事关问题，那么活着有什么意义？”

此次 Inspiration4 飞行任务还包含一项筹款活动，目标是为圣犹达儿童疾病研究医院筹款 2 亿美元。马斯克自己捐了 5000 万美元。

SpaceX 尚未置评。