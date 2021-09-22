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爆料：明年没有 iPhone 14 mini，iPhone 13 mini 将是苹果最后一款 mini 机型

2021/9/22 17:10:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 9 月 22 日消息 iPhone 13 mini 可能是苹果的最后一款“迷你”iPhone，该消息来自爆料者 Jon Prosser，Jon Prosser 推测，由于 iPhone 12 mini 反响平平，苹果不会推出 iPhone 14 mini。

iPhone 12 mini 是在 2020 年与 iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 一起推出的，iPhone 12 mini 比其它机型更便宜，虽然尺寸小但是性能并没有较大缩水，今年推出的 iPhone 13 mini 同样如此。然而，爆料者 Jon Prosser 称，2022 年不会有 iPhone 14 mini，苹果将从其产品系列中完全放弃“mini”机型。

IT之家了解到，今年 6 月早些时候，苹果公司分析师郭明錤也曾表示，2022 年的 iPhone 14 系列可能没有“mini”机型，他的预测是基于 iPhone 12 mini 的销售量不佳。现在还没有新的 iPhone 13 mini 在销量方面的数据。郭明錤还表示，管从产品线中删除了“mini”，但苹果仍将推出 4 款机型。郭明錤称，苹果将在 2022 年推出 iPhone 14 系列的两个高端机型和两个低端机型。高端和低端机型预计会有 6.1 英寸和 6.7 英寸的屏幕尺寸。

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关键词：iPhone 13 mini

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