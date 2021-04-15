苹果 iPhone 13 mini CAD 模型设计图曝光：后置斜对角大颗双摄相机

IT之家 4 月 15 日消息 根据此前郭明錤报告，苹果预计将在今年秋季发布 4 款 iPhone 型号手机，将分别是 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，屏幕尺寸与 iPhone 12 系列一致。但最新爆料称，iPhone 13 系列将采用更小的刘海凹槽缺口，另外手机背面的相机排列方式也有所不同。

微博博主 @IT 大施兄 今天公布了 iPhone 13 mini 的 CAD 模型设计图片，显示背面采用了斜对角分布的双摄，并且相机镜头变得更大，预计传感器尺寸将升级。

根据日本网站 Mac Otakara 报道，iPhone 13 的 TrueDepth 摄像头阵列“越来越窄”，显示屏顶部的接收器将移动到外壳的边缘。DigiTimes 在今年 2 月份还声称，iPhone 13 将采用重新设计的 Face ID 系统，将使屏幕顶部的凹槽变小。

可靠的苹果分析师郭明錤也曾表示，iPhone 13 将拥有更小的凹口，不过他没有提到听筒被重新定位的问题。

IT之家获悉，自 2017 年在 iPhone X 上首次亮相以来，刘海凹槽设计一直没有改变。其他爆料称，iPhone 13 系列设备将采用 120Hz“ProMotion”LTPO 显示屏、更快的 A15 芯片、更大的电池等。