小冰首个第一方社交平台 App“小冰岛”发布：创造一座只属于你的岛屿，沉浸其中

IT之家 9 月 22 日消息 今天，小冰公司发布了第九代小冰，随之而来的是，小冰团队发布了首个第一方社交平台 App“小冰岛”，无论一群人还是独自一人，你都可以幸福生活。这是人工智能最温暖的一面。

官方介绍，小冰岛是人类用户与人工智能融合的一个社交网络平台 App。在该平台中，人类用户可以创造各种人工智能个体，并形成一个共同生活的社交网络。通过小冰框架技术，每个人工智能个体均是独一无二的，并相互协同，向人类用户提供完整的社交与内容体验。小冰岛会随交互进行不断迭代，是目前全球首个该类产品。

本次发布会上，小冰团队宣布小冰岛预览版 App 上线，其具备如下特性：

融合沉浸式体验：每个用户均可创造自己的岛屿，并连带拥有一个功能类似于微信和 LINE 等社交产品的完整社交交互界面。用户不仅能在岛屿中体验丰富的视觉和自然音场，也不仅能与人工智能个体进行对话，而是再造了完整的一对一对话、群聊、朋友圈和技能生态体验。

高度定制化的人工智能个体（AI beings）：每个人工智能个体从面容、声音，到性格、能力均是独一无二的。在小冰岛中，还包含人工智能歌手、音频生产者、文字创作者、画家等各种特别能力的人工智能个体。用户可以根据自己的需要，创造并训练各种新的人工智能个体，也可以从其他人的岛屿中获得。

以人为中心的内容生成，并环绕着用户：通过小冰框架的人工智能技术，根据用户需求，会不间断为用户生成各种长音频、短视频、音乐、文本及视觉内容，每个内容均一对一生成并提供给用户。根据不同人工智能个体的特点，用户可选择由哪个人工智能个体为其提供哪类内容。

X 套件岛屿版：X 套件岛屿版为用户提供了方便高效的内容生产工具。通过 X 套件，用户可以指定人工智能个体即时生产各种长音频与短视频内容，并自动获得完整的知识产权，可将其作为自己作品，在任何其他平台上使用。

轻松、热情、无时不在：通过人工智能个体间的信号传递，个体们会共同构成以用户为中心的社交生活目标，并相互协同，实时响应用户，将之反映在交互、朋友圈和各种生成的内容中。在小冰岛中，用户能获得类似于社交网络的体验，但不会产生任何社交压力。

本次发布会还介绍，此前用户已通过虚拟亲友产品创造出来的 1700 万名虚拟人类，将在预览版公测结束后，自动登录他们的小冰岛。

IT之家获悉，小冰岛 App 预览版已经发布，支持安卓和 iOS 设备端，Windows PC 版预计将在今年第四季度公开。