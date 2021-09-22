IT之家 9 月 22 日消息 今天，小冰公司举行了第九代小冰发布会。在发布上，小冰宣布微信小冰回归，微信公众号名称是 AI 小冰。

和之前的一样，用户现在关注 AI 小冰微信号就可以和小冰随时一对一对话了，小冰还可以智能寻找话题，比如谈及你头像上的猫。

IT之家获悉，微信版小冰不仅上线了 AI 小冰帐号，还上线了 AI 小冰小程序，包括了小冰已经发布的亮点技能和特性。