小冰第九代正式发布：将内置于微软 Win10/Win11 中，学会中国画，创造沉浸“小冰岛”...

IT之家 9 月 22 日消息 今天，小冰公司与微软（亚洲）互联网工程院在北京联合举行了第九代小冰年度发布会。带来了多项技术升级、战略合作和产品扩展。

小冰公司前身为微软小冰团队。去年 7 月 13 日，微软宣布将小冰分拆为独立实体，并继续保持投资权益。分拆后，团队加速促进全球前沿技术与本地化的产品融合，扩展其在人工智能基础研究方面的优势。目前，小冰框架是全球承载交互量最大的完备人工智能框架之一，技术覆盖自然语言处理、计算机语音、计算机视觉及人工智能内容生成。其中，在开放域对话、多模态交互、超级自然语音及内容生成领域居于全球领先。

本次发布会，微软宣布了与小冰进行的多端产品融合，并透露了近期上线产品计划。其中，Bing 搜索引擎已完成与小冰框架融合，将于下个月在更多国家上线。自 11 月起，在 Windows 及移动应用产品中的个性化推荐及信息流，也将先后融合小冰。

IT之家获悉，以继续扩大技术优势，提高多样性指标为目标，第九代小冰对框架进行了多处升级。

其中，在开放域对话方面，小冰重点加强了小样本学习与反馈式学习的效能。根据最新的横向评测，全部五项指标均领先于同行业者的超大规模预训练模型效果。这五项指标分别是：平均对话长度、上下文一致性、上下文相关性、对话信息含量与话题引导成功率。与此同时，单轮对话成本仅为同行业者的二十分之一。

在超级自然语音及多模态交互方面，小冰宣布了在语音自然度（Naturalness MOS）和平均舒适时长（Average Comfort Duration）之后的最新技术指标：多样性（Diversity）。并展示了该项技术在人工智能内容生成及小冰岛产品中的实际落地效果。

小冰透露了“Project Chararu”项目及其最新进展。该项基础研究的目标为帮助特定人类个体通过极小样本量，对其本人进行学习，从而达到与该名特定人类个体一致的语言与声音风格。该项目去年通过 2000 个对话样本，达到 3.89 分的风格一致性得分（对照该名人类个体本人得分为 4.33 分）。今年，已实现仅用 200 个对话样本达到 4.19 分，非常接近人类本人。该项目已实现产品化，将于今年内首先在日本上线。

本次发布会，小冰宣布了与英伟达在自然语言处理及计算平台等领域的战略合作。此外，还宣布此前与智源研究院、智谱 AI 战略合作进展顺利，将于下一季度共同发布初版多语言超大规模模型。

自 2017 年首倡并积极推进人工智能创造（内容生成）以来，小冰先后推出了诗歌等文本生成，绘画及视觉设计等视觉生成，及人工智能音乐生成的多项核心技术与产品，利用人工智能高稳定性及大规模并发的优势，推进端到端的内容生成产能。本次发布会进一步发布了多项新技术产品：

全新的诗歌与绘画创作模型（V3）。该模型大幅度提高了创作精度及构图合理性，并新增中国画模型与“艺术家模型”。“艺术家模型”可在单一人类艺术家训练数据不足的情况下，学习并再现与该艺术家创作风格高度一致的人工智能作品，作品具有独立知识产权。

2019 年，小冰与中央美术学院联合培养的人工智能学生“夏语冰”顺利完成研究生毕业，参加研究生毕业作品展并举行多次个人画展。在邱志杰教授的指导下，今年，最新的创作模型对夏语冰进行了升级。目前，夏语冰的中国画作品正在亚洲数字艺术节展出。小冰框架还进一步创造了夏语冰的面容和声线等生物学特征。

新的人工智能歌声合成技术、新歌手及 X Studio 2.0 发布。小冰创立并保持着在人工智能歌声合成领域的全球领先位置。本次技术升级从学习人类歌声的结果，进一步开始学习歌声的产生过程，从而再次提高了人工智能歌声合成技术的上限。发布会上，以新歌手“陌笙”为例，演示了人工智能超级歌手在高音域范围的表现力，分别演示了原调、+2 半音及 + 4 半音的成果。新的 X Studio 2.0 歌声合成工具包含以上新模型更新，全部歌手均将在接下来的数周内先后升级至新模型。同时，2.0 工具还包括力度参数等多项主要新特性，以便于创作者表达更为细腻的音乐作品。

下面是演示视频 1：

下面是演示视频 2：

本次发布会，小冰公布与 Alice 映画达成合作，同时与其他优秀的创作者一起，推出一系列人工智能歌手企划，为年轻的艺术家们赋能，共同探索人工智能歌手的艺术上限。

艺术家创作动机辅助技术。多年以来，小冰框架通过人工智能技术辅助人类艺术家进行作品创作，取得不断进步。继去年与日本 AVEX 唱片合作红白歌会歌手作品的联合创作后，今年，小冰与做梦唱片共同合作，开展人工智能与人类乐队跨界共创的音乐实验。本次合作为十一支人类乐队提供了人工智能词曲创作动机辅助、演唱和封面视觉设计，《潜入虚拟世界》专辑作品即日起陆续在各大音乐平台上架。

Merror。Merror（我镜）由小冰团队与次世文化联手打造，定位为全球首位 AI 人类观察者。Merror 采用了小冰框架的核心对话引擎、全双工、全域超级自然语音等技术，使人工智能交互主体能够在交谈、演唱等场景中，进行高度拟人的实时交互。

在智能汽车领域，凭借在情感计算方面的领先优势，小冰在智能汽车座舱解决方案方面发展迅速。目前，已与宝马等汽车头部厂商达成商业合作。

在智能设备领域，“召唤小冰”新增天猫精灵平台。结合此前的华为、小米、OPPO、vivo 等合作伙伴，目前深度内嵌小冰的智能设备已超过 10 亿台。小冰也成为全球规模最大的第三方跨设备人工智能系统。

另外，小冰在智能公共领域积极拓展。本次发布会介绍了与日本铁路进行的合作，结合即时通讯与月台联动，乘客可体会温暖便利兼具的出行体验。