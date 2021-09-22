阿里云发布首个云定义存储产品：支持本地部署

9 月 22 日，阿里云宣布云存储服务全面升级，包括性能提升 300%、时延降低 70% 的 ESSD 云盘；可兼容 HDFS 的数据湖存储 OSS，同时推出一款全新产品“云定义存储”（CDS）。据悉，作为支持本地部署的分布式存储产品，阿里云 CDS 具备与公共云存储相同的技术架构，用户在本地的数据也可以使用与公共云一致的存储产品。

“云定义存储，突破了云计算的边界，为企业客户带来与公共云一致的存储使用体验。”阿里云基础产品资深产品总监陈起鲲表示。他认为，与传统的“软件定义存储”不同，“云定义存储”是一种以服务上层应用、服务多租户共享、服务规模化部署而设计的产品，是真正的云时代存储。

据悉，阿里云 CDS 将于 9 月 30 日搭配阿里云专有云版本正式上线。

在企业级方面，全新云上企业级存储 ESSD PL-X 高性能云盘 IOPS 最高 300 万，单路访问延迟低至 30 微秒；ESSD Auto PL 将云盘容量和性能解耦，支持性能预配置并按业务峰值自动提升性能。此外，云盘支持多计算节点共享访问；还具备专属块存储集群、云盘异步复制等功能。ESSD 的多款新规格产品与全新功能预计将于 10 底上线。