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百度智能云开启学生福利，9 元即可获得 1 核 2G 服务器

2021/9/13 15:23:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 13 日消息 百度智能云现开启了启航校园计划，向学生群体提供了优惠套餐以及在线 ABC 学习课程，旨在实现学习实践一体化、助力 ABC 人才培养。

也就是说，你现在只需要注册百度智能云并完成实名认证以及学生认证 (24 岁及以下免学生认证)，即可通过优惠购买服务器套餐。

百度此次主要提供的云服务器套餐有两种，分别是 9 元/月的云服务器入门型以及 18 元/月的云服务器普及型。前者可享 1 核 CPU+2G 内存的配置，适用于轻量级个人网站及 web 应用；后者可获得 2 和 CPU+4G 内存的配置，适用于中量级企业业务及数据处理。

除此之外，还有 7 月每月的 MySQL 5.7 单机基础版云数据库套餐以及面向机器学习的 60 元每包的 GPU 计算 P4 型加速卡、111 元的 GPU 计算 V100 型加速卡服务，可满足基础业务需求。

IT之家了解到，官方还免费提供了多种在线 ABC 课程，包括人工智能发展现状及应用、Python 系统化学习之路、计算机视觉、Apollo 开发自动驾驶应用、边云融合物联网平台等方面。

购买链接：点此进入（或复制链接 http://t.cn/A6Mvq5qH浏览器中打开）

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关键词：百度云服务器云计算学生

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