微软 Win11 笔记本 Surface Pro 8 正式发布：搭载 13 英寸 120Hz 窄边框显示屏，Intel 第 11 代 CPU，雷电 4 接口

IT之家 9 月 22 日消息 今天晚上，微软举行 Windows 11 及 Surface 新品发布会。微软正式发布 Surface Pro 8，配备更大的 13 英寸 120Hz 显示屏和 Thunderbolt 雷电接口技术，这就是我们等待了多年的 Surface Pro。

微软今天宣布推出 Surface Pro 8，这是自 2014 年 Surface Pro 3 以来对其由英特尔驱动的 Surface Pro 产品系列的最大升级。虽然我们已经看到了七年来微软对 Surface Pro 设计的调整，但 Surface Pro 8 跳到 120Hz 的显示屏，边框更薄，支持 Thunderbolt 4 接口，以及一个新的键盘，整齐地容纳了升级款 Surface Slim Pen 2。

微软 Surface Pro 8 采用了 Surface Pro X 的大部分最佳零部件，并将它们与英特尔芯片配对。

微软所说的 13 英寸 PixelSense Flow 显示屏，比大多数其他 Surface Pro 设备上的 12.3 英寸显示屏更大，而且分辨率更高。该显示屏还支持 Dolby Vision 和自适应色彩技术。

更大的显示屏有助于减少 Surface Pro 8 侧面的边框，使其看起来更接近 Surface Pro X。但 Surface Pro 8 显示屏最重要的部分采用了 120Hz 高刷新率屏幕。虽然默认情况下它会以 60Hz 运行，但对于触摸或手写笔任务，显示屏会动态跳升至 120Hz。

Surface Pro 8 将利用 Windows 11 的最新动态刷新率功能。动态刷新率的操作类似于苹果的高刷新率 ProMotion 显示屏，允许显示屏根据任务在不同的刷新率之间波动。微软主要使用这种新的 Surface Pro 8 显示屏来提高设备的电子着墨性能，并使基于触摸的滚动更加顺畅。

独立的 Surface Pro 签名键盘现在还包括一支新的 Surface Slim Pen 2 手写笔，与 Surface Pro X 上的键盘和手写笔组合类似。这支手写笔在键盘底座上充电，包括内置的触觉马达，试图复制在纸上书写的感觉。由于重新设计了笔尖，这支新的手写笔还具有更低的延迟和更好的精度。

Surface Pro 8 的内部变得更加有趣。微软终于支持 Thunderbolt 4，并放弃了老旧的 USB-A 端口。Surface Pro 8 将配备两个 USB-C Thunderbolt 4 端口和常用的 Surface Connect 端口用于充电。这意味着你可以将 Surface Pro 8 连接到多个 4K 显示器，使用高速外部存储，甚至连接到外部 GPU，将这款平板电脑变成游戏电脑。

IT之家获悉，Surface Pro 8 配备英特尔第 11 代四核处理器，以及高达 32GB 内存。微软尚未宣布定价或供货情况，但 Windows 11 将于 10 月 5 日发布，因此它可能很快就会到来。

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