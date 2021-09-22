微软 Surface Go 3 规格确认，将包括 LTE 版本

IT之家 9 月 22 日消息 爆料者 @Snoopy 发现，微软 Surface Go 3 将包括 LTE 版本，同时给出了该机的规格参数。

IT之家了解到，此前有消息称，这款平板电脑将提供 3 种不同的处理器型号，包括英特尔奔腾 Gold 6500Y 和英特尔酷睿 i3-10100Y，当然也配备了不同的 RAM 和存储空间。

据称，该机典型续航时间可达 13 小时（奔腾），支持 WIFI 6，而此次泄露表明酷睿 i3 版本将支持 10 小时的续航时间，并将提供 LTE 网络支持。

据悉，该机将预装 Windows 11 Home S 操作系统，附送 Microsoft 365 家庭版 (1 个月)，采用 10.5 英寸 PixelSense 显示屏，支持 10 点触控，分辨率为 1920 x 1280，220 ppi，宽高比依然为 3:2，对比度 1500:1。

该机处理器方面可选英特尔奔腾 Gold 6500Y 和 Core i3-10100Y，辅以 UHD Graphics 615 核显。配备 4/8 GB 内存和 64GB 的 eMMC 存储，可选 128GB 固态硬盘。

此外，该机配备了 8MP 镜头，支持自动对焦和 FHD 视频，前置摄像头仅有 500 万像素，支持 Skype 全高清视频。

拓展方面，该机提供了 USB-C、3.5 毫米耳机孔、MicroSD 插槽等，还支持 WLAN AX、蓝牙 5.0，配备环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计等，拥有双麦克风，2W 立体声扬声器，且支持杜比音频。

其他方面，该机三围 245 x 175 x 8.3mm，重 640 克，泰国起价约 380 欧元（约 2884.2 元人民币），而 128GB SSD 版本价为 520 欧元和 575 欧元，预计将将会在 9 月 22 日发布，于 10 月 5 日上架。