iOS/iPadOS 15、watchOS 8 发布，苹果：已推出全新 App 内购买功能

IT之家 9 月 23 日消息 今日凌晨，苹果面向开发者表示，已推出全新 App 内购买功能。

苹果表示：“StoreKit 2 新引入了基于 Swift 的 API，让支持 App 内购买项目和订阅变得更简单。开发者现在可以轻松确定产品授权和优惠资格，快速获取用户的 App 内购买交易记录，通过简单的检查了解订阅的最新状态，提供一种在开发者的 App 内申请退款和管理订阅的方法，以及更多操作。”

IT之家了解到，StoreKit 2 还使用了 Swift 并发和 JSON Web 签名，帮助简化开发者检索产品信息和处理交易的方式。以上功能现已面向 iOS 15、iPadOS 15、Apple tvOS 15 和 watchOS 8 推出。

App Store 服务器 API：借助现已推出的全新 App Store 服务器 API，比从前更快速、更高效地解决 App 内购买项目问题。

App 内购买历史记录：获取用户的 App 内购买交易记录。

订阅状态：确定订阅是处于活跃、已过期、计费重试状态，还是处于账单宽限期。

此外，App Store 服务器通知即将推出，开发者可获取关于 App 内购买项目的实时更新信息，为用户打造个性化的体验。现在，开发者还能充分利用覆盖更多用户活动的新通知类型，包括订阅到期、优惠兑换和退款等。此外，开发者还可以在 App Store Connect 中选择输入一条与生产环境不同的 URL，专门用于在 App Store 沙盒环境中接收服务器通知。