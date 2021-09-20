华为 P50 Pro 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.206 更新：新增跨设备任务管理、小艺输入法应用快捷下载图标等

IT之家 9 月 20 日消息 感谢IT之家网友的热心线索投递，华为 P50 Pro 现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.206 版本更新，版本号为 C00E206R3P4，大小为 609MB。

更新日志显示，本次更新服务中心将新增场景化服务组合，同类服务一键获取：任务中心新增跨设备任务管理功能等，建议用户进行更新。

【服务中心】

在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

【任务中心】

新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进入），可查看和使用同 WLAN 网络同华为帐号设备（需支持任务中心）的历史任务，并进行任务互传等管理操作。

【输入法】

新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用），小艺输入法可为您带来简约、安全的打字体验。

【相机】

优化部分场景相机拍摄效果。

IT之家了解到，在本月初，余承东宣布，HarmonyOS 2 的升级用户数突破 1 亿。华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。