8 月苹果 iPhone 在中国销售放缓，分析师称因消费者在等 iPhone 13/Pro

8 月份苹果智能手机 iPhone 在中国市场的销售有所放缓，这可能意味着中国市场许多消费者因在等候 iPhone 13 的推出而推迟了购买新手机的时间。

摩根大通分析师萨米克・查特吉（Samik Chatterjee）提交给投资者的一份研究报告中称，中国信息通信研究院发布的最新数据显示，苹果今年 8 月份在中国市场智能手机出货量为 150 万部，这个数字低于 250 万部的历史平均水平。

查特吉认为，这个数字应该考虑到在当时 iPhone 13 即将发布的背景。查特吉在这份研究报告中写道，“我们认为，8 月份销售放缓表明消费者对新手机购买的时间已经推迟，在等待 iPhone 13 的发布。最近中国市场对 iPhone 13 的强劲预订，也证明了这一点。”

媒体报道称，9 月 17 日晚间 8 点，iPhone 13 正式开启首轮预定。开启预定后，苹果官网一度被抢崩，出现页面卡顿、无法支付等状况。在开启预售的 1 小时后，国内各大平台的首批备货也火速售罄。苹果 iPhone 13 产品线的预订量超过了当初的 iPhone 12。据报道到本周三，中国市场 iPhone 13 的预订量已超过 500 万部。

分析认为，苹果 iPhone 13 在中国市场预订出现的火爆，也得益于华为手机的无芯可用，苹果已经开始收割了原本属于华为的高端市场份额。

中国信息通信研究院的数字显示，2021 年 1 至 8 月，中国国内市场手机总体出货量累计 2.27 亿部，同比增长 12.3%。其中 8 月份，国内市场手机出货量 2430.6 万部，同比下降 9.7%。

5G 手机已经成为中国市场的主流。1 至 8 月份，中国市场 5G 手机出货量 1.68 亿部，同比增长 79.7%，占同期手机出货量的 74.1%。其中 8 月份，5G 手机出货 1768.8 万部，同比增长 9.4%，占同期手机出货量的 72.8%。

查特吉表示，尽管 8 月份中国智能手机行业整体出现放缓，但苹果手机的销售放缓尤其明显。但他还表示，iPhone 13 初期的预订表现表明苹果的销售有上行趋势。

查特吉写道，“消费者对新机发布的等候，导致苹果智能手机 8 月份的销售似乎疲软，但我们预计这一被压制的需求已经在 iPhone 13 推出时得到满足，这其中也有部分原因是苹果新产品也调低了价格。”

查特吉将苹果未来一年目标股价维持为 180 美元。

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