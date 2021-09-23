首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>通信

GSMA 大中华区总裁斯寒：期待中国尽快推出 5G 毫米波规划

2021/9/23 15:13:20 来源：凤凰科技 作者：- 责编：信鸽
评论：

9 月 23 日，第二届 5G 毫米波产业高峰论坛在京举办，GSMA 大中华区总裁斯寒在会上表示，5G 毫米波将为运营商带来明显的成本优化和增益。目前，诸多国家已经开始部署 5G 毫米波频段，从亚太区域及全球来看，26GHz 是目前被部署（发放牌照）最多的毫米波频段，另外 37GHz-40GHz 也在美国等国家部署（发放牌照），是仅次于 26GHz 的热门频段。

5G 毫米波具备频率宽带容量大、易与波束赋形结合，时延极低等优势，有利于工业互联网、AR/VR、云游戏等行业的发展。同时，毫米波能支持密集区域部署，进行高精度定位，设备集成度高，有利于促进基站和终端的更小型化。

目前看来，5G 毫米波的优势在工业互联网等多个应用场景中已经得到了验证，5G 毫米波助力汽车制造、AGV、工业 AR/VR 的成功案例不断涌现，其速度快、容量大、延迟低、定位精准、安全性强、集成度高等优势很好地解决当前 5G 行业应用的痛点问题。

随着 5G 毫米波解决方案规模的不断扩大以及市场的日益成熟，5G 毫米波将实现更加广泛的影响和效益。“我们期待中国政府和产业尽快深入地推进毫米波频谱规划，提前布局，在 5G 部署取得成功的基础上，为 5G 下一阶段的平稳发展打下坚实的基础。”斯寒表示。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G毫米波GSMA

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用