GSMA 大中华区总裁斯寒：期待中国尽快推出 5G 毫米波规划

9 月 23 日，第二届 5G 毫米波产业高峰论坛在京举办，GSMA 大中华区总裁斯寒在会上表示，5G 毫米波将为运营商带来明显的成本优化和增益。目前，诸多国家已经开始部署 5G 毫米波频段，从亚太区域及全球来看，26GHz 是目前被部署（发放牌照）最多的毫米波频段，另外 37GHz-40GHz 也在美国等国家部署（发放牌照），是仅次于 26GHz 的热门频段。

5G 毫米波具备频率宽带容量大、易与波束赋形结合，时延极低等优势，有利于工业互联网、AR/VR、云游戏等行业的发展。同时，毫米波能支持密集区域部署，进行高精度定位，设备集成度高，有利于促进基站和终端的更小型化。

目前看来，5G 毫米波的优势在工业互联网等多个应用场景中已经得到了验证，5G 毫米波助力汽车制造、AGV、工业 AR/VR 的成功案例不断涌现，其速度快、容量大、延迟低、定位精准、安全性强、集成度高等优势很好地解决当前 5G 行业应用的痛点问题。

随着 5G 毫米波解决方案规模的不断扩大以及市场的日益成熟，5G 毫米波将实现更加广泛的影响和效益。“我们期待中国政府和产业尽快深入地推进毫米波频谱规划，提前布局，在 5G 部署取得成功的基础上，为 5G 下一阶段的平稳发展打下坚实的基础。”斯寒表示。