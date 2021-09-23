华为打造首位虚拟数字人“云笙”，其刚刚入职华为云

9 月 23 日消息，华为全联接大会以线上形式举行。在大会上华为云的首位虚拟数字人“云笙”亮相，（“笙”音“生”，原意是中国一种传统乐器），并作为新员工刚刚加入华为。
在华为高级副总裁、华为云 CEO、消费者云服务总裁张平安演讲中，首次介绍了华为云打造的首个虚拟数字人云笙。
据了解，这是华为基于数字内容生产线，通过 AI 的自动建模、AI 的语音驱动、AI 的渲染加速等技术，打造了的第一个虚拟数字人。
张平安表示，“云笙”作为新员工已经入职了华为云。关于“云笙”更进一步的消息华为尚未透露太多。
9 月 23 日消息，华为全联接大会以线上形式举行。在大会上华为云的首位虚拟数字人“云笙”亮相，（“笙”音“生”，原意是中国一种传统乐器），并作为新员工刚刚加入华为。
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据了解，这是华为基于数字内容生产线，通过 AI 的自动建模、AI 的语音驱动、AI 的渲染加速等技术，打造了的第一个虚拟数字人。
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