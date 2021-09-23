华为获 2020 年度 WWF 气候创行者大奖，累计实现绿色发电 4034 亿度

IT之家 9 月 23 日消息 根据华为官方消息，9 月 22 日，由世界自然基金会（WWF）、凤凰卫视共同主办的“气候行动周 ——2021 零碳使命国际气候峰会”（以下简称“峰会”）在北京举行，华为技术有限公司（以下简称“华为”）凭借全球领先的 FusionSolar 智能光伏解决方案，荣获“2020 年度气候创行者”大奖。

本届峰会首次发起年度“碳中和行动者”应对气候变化大奖，该奖项严格参照科学碳目标倡议（SBTi）和联合国支持的 Race to Zero“奔向零碳”倡议标准，目的是鼓励企业气候行动，推动各行各业设立并完成减排目标，树立行动榜样。

具体来看，这一奖项的评判标准包括：技术的先进性（占比 20%）、经济性（占比 20%）、成熟度（占比 15%）、生态环境效益（占比 20%）、成长潜力（占比 15%）、社会效益（占比 10%）。

截至 2021 年 6 月 30 日，华为数字能源累计助力客户实现绿色发电 4034 亿度，节约用电 124 亿度，减少二氧化碳排放 2 亿吨，相当于等效种植 2.7 亿棵树。

IT之家了解到，2020-2021 年度气候创行者项目从 2020 年 12 月启动，经过多轮审查、 专家评审以及现场答辩，华为 FusionSolar 智能光伏解决方案最终从众多候选技术中胜出。