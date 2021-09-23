华为：openEuler 欧拉操作系统将于 9 月 25 日全新发布

IT之家 9 月 23 日消息 据 @华为计算 官微消息，9 月 25 日，华为将全新发布操作系统 openEuler 欧拉。日前，任正非表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

IT之家了解到，openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台，将通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系。同时，openEuler 也是一个创新的平台，鼓励任何人在该平台上提出新想法、开拓新思路、实践新方案。2019 年 9 月 18 日，华为宣布 openEuler 开源，openEuler 开源社区正式上线。openEuler 希望通过社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展。2019 年 12 月 31 日，openEuler 开源代码上线。2020 年 3 月 27 日，openEuler 开源社区正式发布 openEuler LTS 20.03（Long Term Support）版本。这标志着 openEuler 已经有了成熟的规模商用能力。