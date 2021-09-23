2699 元至 3899 元，华为 nova 9/Pro 鸿蒙手机正式发布：双 3200 万像素 Vlog 镜头、100W 超级快充、120Hz 臻彩屏

IT之家 9 月 23 日消息 今天华为举行 nova 9 系列新品发布会，带来了华为 nova 9 Pro 和 nova 9 两款鸿蒙 HarmonyOS 2 新机，采用双 3200 万像素 Vlog 镜头、100W 超级快充、10 亿色的 120Hz 臻彩屏。华为现场公布 nova 9 系列手机价格和上市日期。

华为 nova 9 价格：

8GB+128GB 售价 2699 元

8GB+256GB 售价 2999 元

华为 nova 9 Pro 价格：

8GB+128GB 售价 3499 元

8GB+256GB 售价 3899 元

华为 nova 9 系列上市日期：

9 月 23 日 21:08 开启预售

9 月 29 日 10:08 正式开售

华为 nova 9 系列在外观设计方面，宛如梦境般的 9 号色与全新升级的独特星耀环巧妙融合，不断探索手机色彩美学，机身采用星耀工艺，更加耀目出众，带来视觉新体验。还拥有亮黑色、普罗旺斯、绮境森林配色。

华为 nova9 Pro 搭载 6.72 英寸大屏幕，轻薄的 3D 双曲面玻璃机身与 10 亿原色臻彩屏相契合，左右边框臻于无形，带来更强的沉浸视觉体验。

华为 nova9 Pro 延续强大前置自拍基因，升级带来前置双 3200 万像素摄像头，不论超广角拍摄还是人像拍摄，高清画质让自拍都精彩好看。

nova 人像自拍迎来新高度，华为 nova 9 升级单反级人像自拍与前置拍摄慢门功能，虚化移动路人，人来人往，你依然是主角。

前置超广角自拍，收录更多内容更多美，华为 nova 9 Pro 支持广角智能切换，不论是多人合拍还是身后美景，懂你想要的，更懂你的美。

华为 nova9 开启超感知影像，搭载 XD Fusion 超清图像引擎，可以在不同光线环境下记录高质量细节，华为旗舰级的超感光 RYYB 阵列加持，无论暗光人像、AI 高清拍照、还是疾速抓拍，让黯淡的夜色更动人，更能定格每一个属于你的精彩瞬间。

解锁 Vlog 拍摄新体验，华为 nova 9 Pro 支持超广角 4K 视频，暗光视频、AIS+3D 人像防抖、前置慢动作与延时摄影、3Mic 声音追焦等。

华为 nova 9 系列解锁更多创意拍摄新玩法，多机位拍摄、前后录像一次成片、手表遥控拍摄，给你便捷流畅的视频拍摄体验。还可以通过花瓣剪辑软件智能剪辑，一键成片，随拍随剪，轻松自在。

华为 nova9 Pro 搭载高通骁龙 778G 4G 芯片，首发新一代 100W 华为超级快充，电池容量 4000mAh，20 分钟即可充满电。

在鸿蒙智慧通信中，华为 nova 9 系列通过多网协同、双网并发、多设备通信共享、AI 信号预测，为你创造更便捷、流畅的通信环境。

华为 nova 9 屏幕触控不提升断，为你带来了 300Hz 多指触控、像素级精准校正、触控超高分辨率的技术，在游戏体验中，更精准顺滑的触控，体验酣畅淋漓。

华为 nova9 系列搭载 HarmonyOS 2，使用动态桌面与趣味主题，为你打造个性化内容；畅连通话与畅连空间为你的社交提供新的沟通方式；智能备忘录、超级门禁卡、隐私安全等功能特性高效又安全。

IT之家获悉，华为 nova 9 搭载高通骁龙 778G 4G 芯片，外观轻薄称手、120Hz 原色臻彩环幕屏、出色的拍摄功能、66W 华为超级快充搭配 4300mAh 大电池，还有 HarmonyOS 加持。

下面是一图看懂 nova 9 系列：