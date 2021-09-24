华为发布 11 项场景化解决方案，覆盖政府、交通、能源等五大行业

IT之家 9 月 24 日消息 9 月 24 日，华为全联接大会 2021 期间，华为面向政府、交通、金融、能源、制造五大行业客户发布 11 个创新场景化解决方案，包括智慧电厂、智慧加油站、智慧机场、智慧空管、智慧车企、移动支付等解决方案。

在政府与公共事业领域，华为发布包含一网统管、辅助运营、零信任安全等在内城市智能体三大核心解决方案，持续助力政府的业务和流程变革，共同建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的新型智慧城市。

在能源领域，华为发布智慧电厂、智慧加油站两大方案，持续助力能源行业实现高质量发展，共同构建绿色、低碳、安全、高效的零碳智慧能源体系。

在金融领域，华为发布移动支付、分布式新核心两大方案，持续助力金融机构成为更好的数字化生态型企业，共建全联接、全智能、全生态金融。

在交通领域，华为发布智慧机场、智慧空管、综合交通解决方案，持续助力交通行业客户“人悦其行，物优其流”的数字化转型成功。

在制造领域，华为发布智慧车企解决方案，助力制造行业提升效率和体验，驱动创新。

华为董事、企业 BG 总裁彭中阳表示：“华为通过场景深耕、模式深耕和伙伴深耕来助力客户数字化转型，即数字技术’扎根’于企业场景，与业务流程融合，以‘咨询 + 集成 + 辅助运营’的合作模式，做到懂所需、践所想和达所望。同时，通过大力发展能力型伙伴，打造共生共创共赢的伙伴体系，共同助力企业数字化转型成功。”

IT之家了解到，未来五年，华为计划发布超过 300 个场景化服务解决方案、建立超过 200 个服务标准、发展 800 家以上的服务伙伴。