华为鸿蒙 HarmonyOS JavaUI 框架官网文档内容更新：组件开发指南、补充组件开发说明

IT之家 9 月 23 日消息 华为官方表示，Java UI 框架是 HarmonyOS 应用开发中诸多开发者需要关注的重要内容。近期，结合各位开发者反馈的声音和改进建议，对官网文档的 Java UI 框架内容进行了更新，主要体现在新增开发指南和补充开发说明。

一、新增组件开发指南

本次更新，新增了 PopupDialog 和 CommonDialog 组件的开发指南。

PopupDialog 和 CommonDialog 是两款比较常用的交互类组件，给开发者提供了简单且实用的对话框，下面将简单介绍两款组件的内容。

PopupDialog 组件

PopupDialog 是在当前界面之上弹出的气泡对话框，可以参照组件或者屏幕显示。开发者可以通过 PopupDialog 的构造方法创建一个气泡对话框，使用 setArrowOffset、setArrowSize、setBackColor 等常用方法来设置气泡对话框的尺寸、背景及箭头样式等。另外，也可以使用 setCustomComponent 来进行一些自定义设置。自定义气泡对话框示例效果图，如图 1 所示：

图 1 自定义气泡对话框示例效果图

详细的 PopupDialog 组件开发指南，请访问官网：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-component-popupdialog-0000001150714408#section1520718454241

CommonDialog 组件

CommonDialog 是一种在弹出框消失之前，用户无法操作其他界面内容的对话框。通常用来展示用户当前需要或用户必须关注的信息或操作。

开发者可以使用 CommonDialog 的构造方法创建一个对话框，并通过 setSize、setOffset、setCornerRadius 等常用方法设置对话框的尺寸、偏移量、圆角值，再通过 setDuration 方法设置对话框自动关闭前的持续时间。开发者还可以使用 setCustomComponent 来进行一些自定义设置。自定义 CommonDialog 对话框示例效果图，如图 2 所示：

图 2 自定义 CommonDialog 对话框示例效果图

详细的 CommonDialog 组件开发指南，请访问官网：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-component-commondialog-0000001150874228

二、补充组件开发说明

本次更新，在原组件开发指南的基础上，对 ToastDialog 组件、Picker 组件、TableLayout 布局以及自定义组件的开发指南内容进行了补充说明，使开发者在阅读文档过程中能更容易地理解并掌握其开发过程。下面是本次补充说明的内容。

ToastDialog 组件

ToastDialog 组件是在窗口上方弹出的对话框，是通知操作的简单反馈。本次更新，补充了 ToastDialog 组件的接口说明，开发者可获取到对应的构造方法和常用方法，以便更好地进行 ToastDialog 的创建、使用及自定义设置等。ToastDialog 组件新增接口说明内容，如图 3 所示：

图 3 ToastDialog 新增接口说明内容

ToastDialog 组件官网指南：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-component-toastdialog-0000001060125963#section166052377612

Picker 组件

Picker 组件提供了滑动选择器。本次更新，补充了 Picker 组件多级关联的使用示例，以便开发者更好地开发实现多级 Picker 关联相关的场景需求。Picker 组件多级关联，如图 4 所示：

图 4 Picker 多级关联示意图

Picker 组件官网指南：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-component-picker-0000001059807909

TableLayout 布局

TableLayout 使用表格的方式划分子组件。本次更新，补充了 TableLayout 子组件行列属性的使用示例，开发者可以通过设置 TableLayout 子组件的行列属性来实现单元格合并的效果。使用 TableLayout 实现单元格合并，如图 5 所示：

图 5 使用 TableLayout 实现单元格合并的示意图

TableLayout 布局官网指南：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-layout-tablelayout-0000001060379893

自定义组件

自定义组件是开发者根据设计需求创建的组件。本次更新，补充了自定义组件的完整的示例代码，并对文档中自定义圆环组件的功能进行调整，实现每次点击/抬起都可改变圆环颜色。自定义圆环组件的效果，如图 6 所示：

图 6 自定义圆环组件的效果示意图

自定义组件官网指南：

https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-custom-components-0000001139369661

三、建议与反馈

华为称坚持倾听开发者声音，持续优化文档体验。开发者在开发的过程中有任何文档问题和建议，可通过以下两种方式进行反馈：

直接点击开发文档下“意见反馈”按钮进行反馈；

华为开发者论坛“HarmonyOS”版块下，单击“发表主题”进行反馈。