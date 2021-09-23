工信部要求加强全国移动电话卡“一证通查”服务保障工作（附 39 家企业明细查询、销户办理攻略）

IT之家 9 月 23 日消息 据工信部发布，为进一步提升全国移动电话卡“一证通查”服务质量和水平，及时回应广大用户关切，切实解决部分移动通信转售企业在“一证通查”服务中存在的客服电话接通率低、业务受理不熟练、查询方式未公示、身份验证不合规等突出问题，9 月 17 日，工业和信息化部网络安全管理局组织三家基础电信企业和 39 家移动通信转售企业召开会议，通报“一证通查”服务整体情况，提出用户服务保障工作要求。

IT之家获悉，全国移动电话卡“一证通查” 主要面向中国境内移动电话用户，用户可以通过网上营业厅、网页、小程序、微信公众号等查询入口，输入姓名、身份证号、手机号码，并输入验证码经身份核验通过后，由服务平台向基础电信企业、移动通信转售企业分别查询用户名下移动电话卡数量，并由服务平台在 48 小时内通过 10699000 统一的短信端口回复用户查询结果。

会议要求，各移动通信转售企业要进一步提高思想认识，坚持以人民为中心，加大人力物力投入，强化“一证通查”用户服务保障；要不折不扣落实监管部门要求，优化完善用户投诉处理工作机制及流程，做好号卡明细查询、异地号卡销户等工作，并在企业官网、营业网点等各类渠道明示办理流程，不得人为设立业务办理门槛；要进一步畅通客服电话，及时高效受理用户投诉，确保“事事有回应、件件有着落”。

会上，各移动通信转售企业签署了《全国移动电话卡“一证通查”服务承诺书》，郑重承诺将坚决做好“一证通查”用户服务保障工作，对于用户提出存在异议手机号码，将及时进行号码核实、剥离、关停或销户等，切实保障广大人民群众合法权益。

为方便广大用户详细了解移动电话卡明细查询和销户办理流程，工业和信息化部网络安全管理局组织 39 家移动通信转售企业制作了号码明细查询和销户业务办理手册。