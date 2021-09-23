华为推出 MatePad 11 夏日胡杨：6+256GB 无线版 3299 元

IT之家 9 月 23 日消息 华为在今年 7 月发布了搭载 HarmonyOS 2 的华为 MatePad 11，这是继华为 MatePad Pro 12.6 英寸平板发布之后，推出的第二款 HarmonyOS 2 平板产品，支持 120Hz 高刷，可带来不错的学习与影音娱乐体验。

在今日的发布会上，华为除 nova9 系列外还推出了多款新品，例如华为 MatePad 11 夏日胡杨配色版本，6+256GB WLAN 版本 3299 元。

华为 MatePad 11 带来全新升级手写体验，支持一键摘录、全局批注，以及 Flexcil 笔记和 PDF、云记、享做笔记等，还可搭配第二代 M-Pencil 使用。

这款平板搭载高通骁龙 865 芯片，支持硬件级低蓝光 & 无频闪双莱茵认证，拥有 48K 高清通话技术，整机重量约为 485g。

此外，华为 MatePad 11 屏幕还支持 120Hz 高刷和 DCI-P3 电影级色域显示，也通过了德国莱茵 TUV 低蓝光/无频闪双重认证；搭配上哈曼卡顿调音的四扬声器模组，其影音体验同样可以媲美专业影音播放设备。

1、全局批注

所谓“批注”，就是针对阅读的信息加注自己的理解、思考或意见，华为的“全局批注”，顾名思义，就是能打破内容界限，在设备屏幕的任意界面、任意位置进行批注，聚焦于重要的内容，勾勾画画带入想法。

IT之家了解到，这项功能需要配合华为第二代 M-Pencil 手写笔进行，使用时轻轻双击笔尖，即可唤出功能界面，然后进行批注。

2、一键摘录

很多人在平板上看到了精彩的图片、文字等信息都喜欢摘录保存下来，一些文字信息可以简单的复制粘贴到自己的笔记 App 中，但是一些图文混排、或者是图片处理起来就格外麻烦了。比如一些图片即便是截图保存，也要自己先截图，然后裁剪关键部分，再保存，接着再贴到笔记 App 中，相当麻烦。

华为本次推出的“一键摘录”就解决了这个痛点。

这个特性下，用户使用手写笔，一拖一划，就可完成信息摘录和转存，同样不限 App，不限场景，是全局性的。

比如在分屏状态下，一边是文章，一边是笔记，在文章中看到精彩的图文片段，没法保存，只需拿起 M-Pencil，双击选择“一键摘录”，就可以在屏幕上截取这一小块区域，然后拖到另一边的笔记中。