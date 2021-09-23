华为 FreeLace 无线耳机活力版/AI 音箱 2e 发布：199 起，通话降噪

IT之家 9 月 23 日消息 今晚华为举办发布会，正式推出了华为 Nova 9 系列手机。与此同时，华为发布了 FreeLace 无线耳机活力版、华为 AI 音箱 2e 两款音频类产品。

华为 FreeLace 无线耳机活力版

这款耳机采用半入耳设计，一条颈挂式线缆串联起电池、麦克风、线控以及耳机本体。该产品正面具有 CD 纹装饰，左右耳可以通过磁吸结合在一起，以此来实现耳机的开关。

耳机提供薄荷蓝、木樨黄、云杉绿、曜石黑四种配色，耳机本体的环形橡胶圈便于牢牢固定。

这款耳机搭载 13mm 动圈单元，同时支持 AI 通话降噪功能，不支持主动降噪。

华为 FreeLace 无线耳机活力版游戏模式具有 110 毫秒的低延迟，续航时间长达 18 小时，售价 269 元，将于 9 月 27 日零点开售。

华为 AI 音箱 2e

这款音箱体积小巧，外形圆润。产品搭载 1 颗 6W 大功率全频喇叭，背部具有被动辐射器，提供充沛的低音。

音箱正面采用织物材质，LED 灯光点阵可显示萌趣表情，以及时间、天气等信息，便于与用户互动。音箱不仅支持音乐播放功能，还搭载麦克风，支持语音通话。产品顶部具有通话按键，轻按可一键呼叫默认联系人。

华为 AI 音箱 2e 支持儿童专属模式，兼容 HarmonyOS 鸿蒙系统，可以进行智能对话，提供儿童专属的学习、娱乐等功能。

IT之家了解到，华为 AI 音箱 2e 零售价 199 元，将于 11 月 1 日零点正式开售。