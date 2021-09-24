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分析师：中国市场需求强劲，苹果 iPhone 13/Pro 订单量比去年高 20%

2021/9/24 7:37:39 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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9 月 25 日上午消息，投资银行 Wedbush 认为，iPhone 13 的订单量比该公司之前的 iPhone 12 系列高出约 20%，部分原因是来自中国需求强劲。

在外媒 AppleInsider 看到一份投资者报告中，Wedbush 首席分析师 Daniel Ives 表示，iPhone 13 的需求看起来“一开始就很强劲”，2021 年中国的预购量处于领先地位。他指出，中国的预购量已经接近 500 万或 600 万大关。

尽管供应链问题是苹果和所有智能手机厂商的一个挥之不去的担忧，但美国的交付预期与苹果 2020 年推出的 iPhone 12 相比，表现更为强劲。

这位分析师还认为，iPhone 订单正偏向高端，iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max 等机型推高了苹果的平均售价 （ASP）。这可能会导致苹果未来几个季度的整体营收增长。

Ives 还指出，苹果公司的以旧换新和分期也可能影响目前持观望态度的 iPhone 用户。他认为，苹果的 iPhone 的销量预期可以设置在 1.3 亿到 1.5 亿之间。Wedbush 供应检查表明，iPhone 13 目前的订单量在 9000 万台左右，高于 iPhone 12 那时候 8000 万台的数字。

换句话说，iPhone 13 系列一开始就实现了 10% 的同比增长。

这位分析师重申了他的“超级周期”论点，这是基于 9.75 亿部 iPhone 设备中，有 2.5 亿部将进行升级的估计。他仍然相信苹果的“超级周期”将持续到 2022 年。

Ives 维持对苹果的跑赢大盘评级和 185 美元未来 12 个月目标价。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：苹果iPhone 13

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