分析师：中国市场需求强劲，苹果 iPhone 13/Pro 订单量比去年高 20%

9 月 25 日上午消息，投资银行 Wedbush 认为，iPhone 13 的订单量比该公司之前的 iPhone 12 系列高出约 20%，部分原因是来自中国需求强劲。

在外媒 AppleInsider 看到一份投资者报告中，Wedbush 首席分析师 Daniel Ives 表示，iPhone 13 的需求看起来“一开始就很强劲”，2021 年中国的预购量处于领先地位。他指出，中国的预购量已经接近 500 万或 600 万大关。

尽管供应链问题是苹果和所有智能手机厂商的一个挥之不去的担忧，但美国的交付预期与苹果 2020 年推出的 iPhone 12 相比，表现更为强劲。

这位分析师还认为，iPhone 订单正偏向高端，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 等机型推高了苹果的平均售价 （ASP）。这可能会导致苹果未来几个季度的整体营收增长。

Ives 还指出，苹果公司的以旧换新和分期也可能影响目前持观望态度的 iPhone 用户。他认为，苹果的 iPhone 的销量预期可以设置在 1.3 亿到 1.5 亿之间。Wedbush 供应检查表明，iPhone 13 目前的订单量在 9000 万台左右，高于 iPhone 12 那时候 8000 万台的数字。

换句话说，iPhone 13 系列一开始就实现了 10% 的同比增长。

这位分析师重申了他的“超级周期”论点，这是基于 9.75 亿部 iPhone 设备中，有 2.5 亿部将进行升级的估计。他仍然相信苹果的“超级周期”将持续到 2022 年。

Ives 维持对苹果的跑赢大盘评级和 185 美元未来 12 个月目标价。

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