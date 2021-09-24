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苹果 iPhone 13/Pro 已送达全球首批用户

2021/9/24 7:03:39 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 24 日消息 苹果 9 月 15 日召开秋季新品发布会，正式发布了 iPhone 13 系列手机等新品。iPhone 13 系列已于 9 月 17 日开启预购，并将于今日（9 月 24 日）正式发售。

据 9to5Mac 报道，随着时间来到 9 月 24 日，全球首批 iPhone 13 系列订单已经开始向预购用户送达。这也意味着，世界各地的 Apple Store 将提供新设备的提货和购买。

目前，部分 iPhone 13 预购用户已可在 Apple Store 应用看到订单状态更改为“准备取货”。

IT之家了解到，苹果 iPhone 13 系列包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四个版本，屏幕尺寸依旧分别为 5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸。

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 拥有石墨色、金色、银色和全新的远峰蓝色等四种外观。iPhone 13 和 iPhone 13 mini 提供粉色、蓝色、午夜色、星光色和红色五种配色选择。国行版售价如下：

iPhone 13 mini

  • 128GB：5199 元

  • 256GB：5999 元

  • 512GB：7599 元

iPhone 13

  • 128GB：5999 元

  • 256GB：6799 元

  • 512GB：8399 元

iPhone 13 Pro

  • 128GB：7999 元

  • 256GB：8799 元

  • 512GB：10399 元

  • 1TB：11999 元

iPhone 13 Pro Max

  • 128GB：8999 元

  • 256GB：9799 元

  • 512GB：11399 元

  • 1TB：12999 元

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：苹果iPhone 13

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