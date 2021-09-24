苹果研发电影模式时，曾经在片场观察摄影师如何工作

9 月 25 日上午消息，今年四款 iPhone 13 都支持“电影效果模式”，让用户可以录制具有浅景深和自动对焦变化的视频，外媒 TechCrunch 与苹果公司营销主管 Kaiann Drance 和设计师 Johnnie Manzari 进行了交谈，了解该功能的技术原理和幕后故事。

▲ 电影效果模式可以自动判断对焦点

Drance 表示，对于照片而言，电影模式比人像模式更具挑战性，因为实时渲染自动对焦变化是一项繁重的计算工作。该功能由 A15 仿生芯片和人工智能神经引擎驱动。

“为视频带来高质量的景深将比人像模式更具挑战性。与照片不同，视频（的景深）会随着拍摄者的移动而动态变化。这意味着我们需要更高质量的深度数据，以便电影模式可以跨类别、在人物、宠物和物体等之间都生效，需要连续使用深度数据来跟上每一帧。而实时渲染这些自动对焦变化，背后是繁重的计算。”

但电影模式并非只是技术的进步，还有对真实物理世界的观察。

Manzari 补充说，苹果公司的设计团队花时间研究电影制作和摄影技术的历史，以实现逼真的焦点过渡。

“在设计过过程中，我们首先对目前已有的图像和电影制作怀有深深的敬畏与尊重。我们着迷于诸如哪些图像和电影制作原则是永恒的？什么工艺在文化上经受住了考验，这背后的原因是什么？”

Manzari 表示，苹果公司在片场观察摄影指导、摄影师和其他电影制作专业人士，以了解浅景深在故事中的目的，这让苹果意识到引导观众注意力的重要性。

在评测 iPhone 13 时候，新浪数码也提到了这个功能，它是苹果公司用硬件计算能力做基础，在这之上发挥其计算能力，将人文内容引入的过程。这个效果的背后，是 A15 仿生芯片的强大计算能力作后盾，它强到足以一边拍杜比视界 HDR 视频，一边用 AI 能力去实时理解该对焦给谁，并把焦外做虚化处理。还能把景深信息保留下来进行二次处理。

对一般用户来说“电影效果模式”的意义已经很明显了，无论是 vlog，还是小团队视频制作组，都获得了一种成本更低、更轻便易用的方式，去实现过去只有光学镜头才带来的效果。