微软“你的手机”App 将迎来 Win11 全新设计，通知功能获得改进

IT之家 9 月 24 日消息 Windows 11 正式版将于 10 月 5 日推出，微软今日已为发布预览通道的用户推送了更新。

作为重新设计的一部分，微软正在为 Windows11 推出多款 App 的新 UI。微软已经确认，它正在开发一款新的剪贴工具、照片 App、画图和时钟等，并将 Spotify 集成到操作系统中。

现在，微软“你的手机”App 也迎来了重新设计，你的手机 App 将帮助用户将 Android 手机和 Win11 电脑连接在一起，它将采用一种新的设计，重点放在 App 内置的通知中心上。

IT之家了解到，作为改造的一部分，通知中心将移到左侧。如果用户不习惯在 PC 上接收通知，可以完全禁用该功能。此外，用户可以选择禁用单个手机 App 的通知，还能将重要通知固定到通知中心的顶部。

如上图所示，你的手机 App 的导航栏该到了窗口的顶部，允许用户访问消息、照片、App 和通话页面。用户还可以通过 Surface Duo 和 Galaxy 手机拨打电话以及使用安卓 App。

上图还表明，微软正计划为你的手机 App 使用 WinUI 2.6 控件，如“打开手机屏幕”按钮和搜索框等。

目前还不清楚你的手机 App 是否会有其他新功能，以及该更新何时开始向用户推出。