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微软“你的手机”App 将迎来 Win11 全新设计，通知功能获得改进

2021/9/24 9:40:58 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 24 日消息 Windows 11 正式版将于 10 月 5 日推出，微软今日已为发布预览通道的用户推送了更新。

作为重新设计的一部分，微软正在为 Windows11 推出多款 App 的新 UI。微软已经确认，它正在开发一款新的剪贴工具、照片 App、画图和时钟等，并将 Spotify 集成到操作系统中。

Your Phone App for Windows 11

现在，微软“你的手机”App 也迎来了重新设计，你的手机 App 将帮助用户将 Android 手机和 Win11 电脑连接在一起，它将采用一种新的设计，重点放在 App 内置的通知中心上。

IT之家了解到，作为改造的一部分，通知中心将移到左侧。如果用户不习惯在 PC 上接收通知，可以完全禁用该功能。此外，用户可以选择禁用单个手机 App 的通知，还能将重要通知固定到通知中心的顶部

如上图所示，你的手机 App 的导航栏该到了窗口的顶部，允许用户访问消息、照片、App 和通话页面。用户还可以通过 Surface Duo 和 Galaxy 手机拨打电话以及使用安卓 App。

上图还表明，微软正计划为你的手机 App 使用 WinUI 2.6 控件，如“打开手机屏幕”按钮和搜索框等。

目前还不清楚你的手机 App 是否会有其他新功能，以及该更新何时开始向用户推出。

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关键词：Win11你的手机 App

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