约 2581 元起，微软 Win11 平板电脑 Surface Go 3 正式发布：搭载 Intel 奔腾金 6500Y 或酷睿 i3-10100Y，比上一代快 60%

IT之家 9 月 22 日消息 今天晚上,微软举行 Windows 11 及 Surface 新品发布会。微软发布了最新的 Surface Pro 8 笔记本,现在微软发布了新的 Surface Go 3,是 Surface Go 2 廉价笔记本电脑的继任者。

Surface Go 3 设备的外观与 Surface Go 2 相同,但有一个重大区别:采用了新的英特尔处理器。微软表示,芯片的提升将使 Surface Go 成为更加强大的设备,适合外出使用--比上一代产品快 60%。

Surface Go 3 运行 Windows 11,其摄像头支持 Windows Hello 面部识别。

IT之家获悉,新款 Surface Go 3 配置英特尔奔腾金 6500Y 或英特尔酷睿 i3-10100Y 处理器,最高 8GB 内存和 128GB 存储。微软声称,新的 Surface Go 3 将提供长达 10 小时的电池续航。该设备还可配置 LTE,实现无缝连接。

微软 Surface Go 3 的技术规格

操作系统 Windows 11 Home S 模式 + Microsoft 365 家庭(1 个月)

显示屏 10.5 英寸 PixelSense,10 点多点触摸,1920 x 1280,220 ppi,长宽比 3:2,对比度 1500:1

CPU 英特尔奔腾金 6500Y,英特尔酷睿 i3-10100Y

图形 英特尔 UHD 图形 615

内存 4GB/8 GB

存储 64GB eMMC, 128GB SSD

后置摄像头 800 万像素自动对焦,支持全高清视频

前置摄像头 500 万像素,支持全高清视频

连接 WLAN AX、蓝牙 5.0、USB-C、3.5 毫米插孔、MicroSD 插槽

传感器 环境光传感器,加速计,陀螺仪,磁力计

音频 双麦克风,带杜比音效的 2W 立体声扬声器

电池 典型使用情况下可达 10 小时

机身 尺寸 245 x 175 x 8.3 毫米,重量 640 克

微软 Surface Go 3 将以 399 美元(约 2581.53 元人民币)起售。

