中国电信回应破发：买卖双方的选择

IT之家 9 月 24 日消息 据中新经纬报道，关于公司股价破发，今日上午，中国电信投资者关系部门的工作人员回应称，这是市场买卖双方的选择。公司的基本面一切正常，经营情况也非常正常。对于后续稳定股价的举措，该工作人员表示，“举措我们都已经披露了，严格按照公告信息操作。如果有新的变化，我们会披露公告。”至于今日是否发布公告，他说，“我们也不知道到时候有公告披露，你看有就有，没有就没有。”

8 月 20 日，中国电信正式在 A 股上市，股票代码“601728”，发行价为 4.53 元/股。中国电信表示，本次发行上市募集资金主要用于升级公司主营业务，打造服务型、科技型、安全型 企业。募集资金，将有利于公司把握数字化发展机遇，增强公司竞争优势，为公司高质量发展打下坚实基础。

A 股上市后，中国电信连续二日跌停，对此中国电信方面称，市场行为是无法预测的，买卖行为由市场决定。公司方面对于股价非常关注，一方面有“绿鞋机制”，如果股价跌破发行价会采取行动，此外我们也有一系列稳定 A 股股价的预案举措，如大股东增持、股份回购预案等。

截止IT之家发稿，中国电信 A 股跌 1.76%，股价报 4.47 元。