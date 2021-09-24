阿里大麦成立虾米音乐娱乐内容厂牌，组建独立音乐演出事业部，举办虾米音乐节

IT之家 9 月 24 日消息 9 月 24 日，阿里旗下大麦宣布成立虾米音乐娱乐内容厂牌，组建独立音乐演出事业部，全面推进音乐演出厂牌化运营。

虾米音乐娱乐将基于内容、场景和音乐人形成三大业务板块，第一，自制或合制大型音乐演出，包括演唱会、音乐节、LiveHouse 巡演，通过线下 + 线上、音乐 + 多元消费场景的组织形式创新，为 C 端用户构建新生活消费方式；第二，依托阿里文娱的影剧综资源切入影视音乐赛道，打造虾米 OST 子厂牌，构建生态协同影响力；第三，建立新人发掘服务体系，整合线下巡演、音乐节、综艺、OST、大型演出资源，全方位服务原创音乐人成长。

IT之家获悉，虾米音乐娱乐公布的最新“片单”显示，本财年内其将以自制或合制的方式推出 22 个主流音乐演出，其中包括韩红演唱会、陈伟霆演唱会、万晓利演唱会、张星特演唱会、天漠音乐节、颜人中巡演、乃万巡演、沈以诚巡演等。

同时，虾米音乐娱乐首个自制音乐演出 IP—— 虾米音乐节正式官宣，将推出“室内”和“户外”两个版本。虾米音乐节室内版将于 10 月 2 日-10 月 7 日在北京大麦 66LiveHouse 举办，其以“Another life”为主题，采用六日制、单元式制作模式，旨在通过高品质的现场音乐产品打造音乐、艺术与理想生活相融合的新消费现场。

虾米音乐娱乐还将发展影视音乐业务。目前虾米影视音乐作为 OST 业务的内容厂牌，主要负责阿里文娱剧集和电影的 OST 生产、制作、发行及版权管理。其先后推出网剧《司藤》、电影《白蛇 2: 青蛇劫起》等六部电影剧集的 OST 金曲。

此外，新人 LiveHouse 巡演计划也将在近期启动，首轮巡演有望年内落地天津、杭州、南京等 6 城，预计演出 24 场。