iPhone 13 今日上市，但我想「开箱」一个 Apple Store

【本文约 2500 字，阅读时间 8 分钟。无硬核测评，为购机体验。文末有 iPhone 13 全系列壁纸。】

写在前面

在数码自媒体已经内卷到要分第一批、第二批的 2021 年，开箱首发的 iPhone 13 已不是新鲜事；甚至在手机开售前，头部数码博主连产品测评都已经做好了，此时再写一篇”IT 之家用户开箱 iPhone 13“显得毫无意义。尽管 iPhone 13 的介绍视频已经多到堪比 “灌水” 的程度，我惊讶于如此庞大的数码测评队伍始终在产出相同的内容：续航 XXX、原神最高画质 XXX、电影模式 XXX…… 显然，围绕 iPhone 13 值得聊一聊的话题绝不可能如此狭隘，而本文就想带大家看看一个常被忽视的苹果产品：Apple Store。

相信各位IT之家家友一定在社交媒体中看到过 iPhone 新机开售时，果粉们将 Apple Store 围得水泄不通的照片。我对此始终有一些疑问：

排队的人究竟是消费者还是苹果请来的托？

首批进店的顾客能得到额外的服务吗？

开店前，Apple Store 的员工又在做些什么？

本着 “乘着年轻多见见世面” 的想法，我抢了一个早八点的 iPhone 13 线下取货资格，提前 Apple Store 开业一小时就等在了店门外。以下便是我作为一个普通消费者的所见所闻。地点：北京，三里屯。

出发

一部新手机发布了，这对一座城市而言是无足轻重的事。除开数码爱好者，很多人其实连目前 iPhone 出到第几代也并不了解，更不用说想着要在 9 月 24 日抢什么首发 iPhone。多云的天空、湿漉的地面、空旷的街道，早晨六点的北京尚未苏醒。

乘坐地铁，在距离三里屯最近的一站下车。这大概是我首次见到如此清净的北京地铁站。看着零星的乘客在站内匆忙穿梭，我不知为何产生了一些羞愧感：在工作日的早晨翘班来取一部手机，这值得吗？

出地铁站不久，三里屯进入视野。我曾幻想热情高涨的苹果用户们会不会早已在此聚集，事实证明只是我想多了。如此繁华的商圈在早晨七点同样是一副沉睡的样子。

继续往三里屯商圈的中央走去，明亮的 Apple Store 在黯淡的建筑群中格外显眼。作为中国首家苹果官方零售店，重建后的 Apple Store・三里屯大概能排上全球最好的零售店前三位。

巨大的玻璃幕墙下，热情的果粉们已经形成了不短的队伍。看到这一幕的我突然安心下来：总算还是有人会早早地来 Apple Store 门前，争个首批顾客身份的。遥想 iPhone XS 发布时，因为其产品力不足根本没人来抢购。

值得注意的是，一些特殊身份的顾客在 Apple Store 开业前就能进入店内把玩新机器。没想到排个首发队伍都能卷起来。

排队

出示预约二维码和身份证后，我顺利加入了队伍。今天的 Apple Store 只接待有预约资格的顾客，且天才吧的维修业务都要暂停三天。

透过玻璃幕墙，我可以清楚看到店内整齐摆放的 iPhone 13 系列手机。不得不说苹果制作演示机的动画真有一手。某些品牌的演示机还不如真机，这是一件很奇怪的事：如果连展示给顾客的一面都做不好，顾客如何相信真机会更好？

每逢新 iPhone 上市，Apple Store 都会为新机器准备新的展示架。去年是霓虹灯，今年是凸面镜。这小小的创意可能不会被大多数人记住，但当你注意到时，你很自然地会将苹果与高端联系到一起。

队伍不断延长着，而此时下起了雨。出乎意料的是，排队的地方淋不到雨，我抬头一看，宽到夸张的屋顶将 Apple Store 的前庭整个覆盖起来。本以为苹果零售店的设计浮夸就完了，没想到实用性也挺强。

队伍中，一些工作人员正与顾客签署肖像使用协议。首发日免不了有媒体前来报道，因此顾客有权利选择是否想让自己出现在照片中。我欣然同意协议，不过排在我前面的大哥则拒绝了。看来大家还真不是托啊！

距离开业还有几分钟，Apple Store 内突然爆发出一阵掌声。原来是苹果员工正在排练如何迎接第一批顾客。没想到你个浓眉大眼的苹果也免不了摆拍！我算是明白每年首发日 Apple Store 内的盛况是怎么来的了。

零售店的二楼，同样设置了鼓掌的员工。排面拉满啊！怪不得有人每年都痴迷于到 Apple Store 买首发，几千元换一个欢迎自己的阵仗，好像也挺值。

进店

八点已到，店内传出了倒数的声音。“五、四、三、二、一！” 店门打开，在苹果员工的夹道欢迎下，第一名顾客进入了店内。我估计永远不会尝试去当这第一个进去的人，高调到羞耻了。

Apple Store 内设置了将近一百个结算点，队伍移动的速度超乎你想象。我把预约码交给其中一名小姐姐。在她帮我取新机时，我光速上手了身边的金色 13 Pro Max，给它留下了开售后的第一个边框手印 。120 Hz 的 iOS 比德芙还丝滑。

新手机来啦！蓝色的 13 Pro Max。因为使用了年年焕新资格，五千元即可拿下。今天来取货的人多是这个颜色。

我要求现场传输旧手机的数据，于是被带到了二楼。相比一楼，二楼的人还很少。难道我是第一个来取机的年年焕新用户？

总算能开箱新手机了。本次的纯纸质包装是靠一上一下两条贴纸来封住盒子的。盒子的阻尼感相比前几代显著减小。远峰蓝的真机比想象中的更好看，是种冷色调的灰色，符合 Pro 系列沉稳、耐看的风格。

本来想在传数据时逛一逛零售店，但被告知因为‍疫情防控的关系，我不能在店内等待数据传输的完成。无奈，我只能将新老两部手机交给店员，然后撑伞‍走出店铺。

此时门外的队伍相比刚开业时更长了。看来 iPhone 13 很可能继承 iPhone 12 的商业成功，甚至再创新高。这不得感谢下高通骁龙 888？相邻两代 iPhone 都能卖爆的情况在历史上都少有。

等待

没手机哪也去不了，就去最近的咖啡店吃个早餐吧。店里人很少，全是刚刚买到新手机的人。多数人都是结伴前来抢购 iPhone 13，我看着自己单人份的食物陷入沉思……

邻座，一个小团队正在拍片子、剪视频。作为手机界的顶流，iPhone 不仅是台机器，还象征人气和流量。它对我而言是礼物，但对一部分人而言则是工作。相比成为专业的评测者，还是当个数码爱好者更轻松。

我似乎还碰巧遇到了快男钟文泽？颇有种见到明星的感觉。不过我还是忍住了想打招呼的冲动。机圈和饭圈不该同质化，我们可以喜欢人的评测，但不应该追捧评测的人。

眼看过去了一小时，我准备回到店内取回新机。一路上，吆喝着 “回收旧手机” 的人络绎不绝。高大上的 Apple Store 和他们出现在同一个画面中，隐隐有种赛博朋克的感觉。

结束

数据传输完毕，iPhone 13 回到了我的手中。因为桌面和图标都同步了过来，我一时没看出这是我的新手机。当购买欲与尝鲜欲都退却时，我逐渐醒悟：iPhone 13 并不是生活的必需品，理性消费才是真谛。

不过 iPhone 13 的新后摄传感器、新拍摄风格还是很顶的。以下是一些样张：

感谢IT之家各位读者耐着性子把这篇随笔看到了最后！希望各位能通过本文了解到 Apple Store 首发日的一些有趣状况。在此也奉上 iPhone 13 系列的全新壁纸作为礼物：

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【注：之前 IT 之家分享的壁纸并不全面，此处是所有机型、所有颜色的壁纸。】