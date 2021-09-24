首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

realme 真我 V11s 5G 手机发布：天玑 810 芯片/动态内存，1399 起

2021/9/24 18:13:47 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家 9 月 24 日消息 今日 realme 真我悄然发布了真我 V11s 5G 手机。这款产品提供极光紫、火岩灰两种配色，后置双摄，内置 5000mAh 大电池，售价 1399 元起。

realme 真我 V11s 5G 搭载联发科天玑 810 处理器，其采用 6nm 制程制造，拥有两颗 A76 大核，主频最高 2.4GHz。手机支持双卡 5G 待机，兼容 SA/NSA 网络，拥有 4×4 MIMO 天线技术。这款手机提供 4GB+128GB、6GB+128GB 两种存储配置，支持动态内存技术，最多可以使得 6GB 内存扩展至 11GB。

realme 真我 V11s 配备 6.5 英寸水滴全面屏，支持低蓝光护眼模式，预计为 LCD 液晶屏。手机厚度 8.4mm，重量 189g，采用侧边指纹识别的方式。

影像方面，手机后置 1300 万像素主摄，F2.2 光圈，同时具备 200 万像素人像镜头，具有 F2.4 光圈。

IT之家了解到，这款手机的卡槽支持同时安装双 SIM 卡以及 MicroSD 卡，最高支持 1TB 容量，便于用户扩展存储空间。手机支持 18W 快充，5000mAh 电池结合省电模式，最长可实现 30 天超长待机。

realme 真我 V11s 5G 手机价格如下：

  • 4GB+128GB 版，1399 元

  • 6GB+128GB 版，1599 元

目前产品已在 realme 官网开售。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：realmeV11s 5G

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用