249 起，realme 真我 Buds Air 2 黑薄荷 TWS 耳机发布：蓝牙 5.2 + 降噪

IT之家 9 月 24 日消息 realme 真我 GT Neo2 手机于 9 月 22 日正式发布。该产品配备高通骁龙 870 SoC，搭载 120Hz 三星 E4 屏幕，售价 2499 起。为了与这款手机的“黑薄荷”配色相匹配，realme 同时发布了真我 Buds Air 2 黑薄荷 TWS 真无线耳机，首发售价 249 元。

这款耳机采用荧光与黑色的撞色设计，充电盒为卵圆形，耳机采用入耳式设计，支持主动降噪。

耳机外壳具有多个麦克风开孔，官方表示产品能够提供 25dB 的降噪能力，同时支持蓝牙 5.2 技术，支持 AAC、SBC 编码。这款耳机内置 R2 智能降噪芯片，功耗降低，使用时长相比上一代提升 80%。耳机具有 ENC 环境降噪算法，可精准识别环境中的噪音和通话语音。

音质方面，真我 Buds Air 2 搭载 10mm 类钻石振膜动圈单元，具有高解析、高瞬态的特性。产品提供 Bass Boost + 复合低音强化方案，提供更好的低频音效。

IT之家了解到，realme 真我 Buds Air 2 耳机得益于蓝牙 5.2 和双路传输技术，开启电竞模式后延迟可低至 88ms。续航方面，开启降噪可播放 4 小时，关闭降噪 5 小时。结合充电盒，开启降噪可续航 22.5 小时。

价格方面，这款耳机零售价 299 元，首发售价 249 元。如果与 realme GT Neo2 黑薄荷配色同时购买，仅需加价 199 元即可得到这款耳机。