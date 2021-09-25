苹果 iPhone 13 Pro 上大多数第三方 App 动画被限制为 60Hz

IT之家 9 月 25 日消息 苹果 iPhone 13 系列在昨日正式开售，其中，iPhone 13 Pro 配备了 ProMotion 显示技术，可以实现从 10Hz 到 120Hz 的自适应刷新率。

苹果表示，ProMotion 技术的自适应刷新率对于滚动浏览内容、游戏等非常理想，可以带来更流畅的观看体验。

在 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 机型上，系统添加了限制帧速率开关，用户可以手动将屏幕最高帧率限制在 60 帧。

不过，用户不打开这个开关，帧率似乎也是被限制的。据 MacRumors 报道，App Store 的开发者发现，大多数应用程序的动画被限制在 60Hz，这导致用户的观看体验非常不均匀。9to5Mac 也报道，ProMotion 在滚动和全屏转换时，以完整的 120Hz 工作，但动画效果却被限制在 60Hz。

IT之家了解到，据报道，当用户滚动浏览 Twitter 时间线时，会看到流畅的 ProMotion 体验，但 60Hz 的动画意味着其他互动的流畅性明显下降。

Apollo 开发者克里斯蒂安-塞利格已经收到了用户的抱怨。塞利格推测，苹果增加 60Hz 的限制可能是为了保护 iPhone 机型的电池寿命。

在同样支持 ProMotion 技术的 iPad Pro 上，并没有限制，所有动画都以 120Hz 呈现。

此外，报道还指出，苹果自家的 App 似乎在任何时候都能以 120Hz 运行，可能苹果会在未来的更新解决第三方应用动画效果被限制的问题。