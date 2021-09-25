Win10 预览版用户收到 Win11 升级提示，可选择继续接收 21H2 更新

IT之家 9 月 25 日消息 微软 Windows 11 将于 10 月 5 日正式发布。与此同时，Windows 10 也将收到 21H2 版更新，预计会带来新功能。目前，加入预览计划的用户可以收到 Win11 的每周更新，同时 Win11 也正式进入了 Release Preview 通道，基本不会大改。

根据外媒 windowslatest 消息，目前还在使用 Win10 的预览计划用户，近期在系统更新中收到了通知，提示是否要将系统升级至 Windows11 。如果选择是，那么 Win11 会自动下载并安装。如果选择另一个选项“暂时停留在 Windows 10”，那么用户会继续收到 Win10 21H2 更新。

IT之家了解到，Win11 对用户的硬件有了新的要求，例如主板必须支持 TPM 2.0，需开启 Security Boot 安全启动等，此外对于处理器的型号也有着严格要求。

目前，已经有多家电脑厂商宣布旗下的产品将在 Win11 发布后尽快进行适配，同时即将推出的新产品有望首发搭载 Win11 正式版。微软还表示，将在 10 月 5 日之后，继续为 Win11 发布频繁的系统更新，以修复操作系统中可能出现的 Bug。